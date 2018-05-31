港股下半年IPO或井噴 分析人士：這3大隱憂要注意

在上市新政刺激下，港股上半年 IPO 數量已遠超同期，機構普遍預計下半年「井噴」。分析人士表示，港股市場 IPO「井噴」雖然提升市場總體交投，但是 IPO 市場過熱，也讓投資者擔心港股市場的承受能力，包括資金面趨緊、投資關注度過於集中以及大面積的「破發潮」。

今年 4 月港股市場頒佈上市新政，放寬赴港上市門檻並接受「同股不同權」公司赴港上市，大陸企業紛紛摩拳擦掌，其中不乏小米、滴滴、海底撈、螞蟻金服等一眾明星公司的身影。

據 Wind 資料統計顯示，A 股 2017 年新上市公司 438 家，港股新上市公司有 183 家，A 股是港股的 2.39 倍。然而 2018 年 1-5 月，港股新上市公司 83 家，A 股僅 52 家，港股開始出現明顯的反超。

除了已經上市的公司資料，IPO 公司的申報情況反映了未來 IPO 市場的潛力。資料顯示，2018 年以來 A 股市場新增 IPO 申報公司 23 家，去年同期為 107 家，出現明顯下滑；而港股市場過去 5 個月新增 IPO 申報公司數為 176 家，去年同期僅為 97 家，接近翻倍。

在牛市背景下，2017 年香港主板和創業板的新股數量已經創下歷史新高，2018 年第一季港股市場 60 家新股發行，再次刷新新高紀錄。

但這只是開始，中證網引述摩根大通全球股票資本市場主管 Liz Myers 表示，摩根大通參與的每 10 件中國科技企業 IPO 中，過去有 8-9 件是在美國上市，目前已經變成 8-9 宗在香港上市，2018 年將是巨型 IPO 頻出的一年。

同時，港交所總裁李小加日前在香港 LME 亞洲年會上表示，預計更多公司將會在今年 8 月以後在港股市場上市，而 9 月到 11 月將是上市的高峰期。

不過，分析人士指出，面對即將撲面而來的 IPO 井噴，投資者出現對市場過熱的擔憂，包括：

一、資金面壓力或將大幅增加：1) 美元走強和美國升息預期導致資金回流美國。2) 港匯持續走弱，金管局買入港元控制匯率，使銀行間結餘大幅下降，銀行間拆款利率上升。3) 由於 A 股入摩在即，港股通資金北上明顯強於南下，因此如果此時市場疊加 IPO「井噴」，資金面恐雪上加霜。

二、明星公司巨量 IPO 雲集，資金或過於集中。下半年港股市場預期將有很多明星公司現身，如小米、螞蟻金服、滴滴、海底撈等等，這些公司將吸引大量資金的注意力，而同時上市的小型企業能否得到資金足夠的支撐，令人擔憂。

三、「破發潮」或繼續頻發。許多頂著「新經濟」光環的企業，其實際獲利能力並不足以支撐被炒高的估值，2018 年上市的新股中破發率高達 70%，再加上資金面壓力和上市基數的加大，股價跌破發行價的概率或將居高不下。