亞洲公司債銷量差 都怪美國聯準會？

亞洲企業趕在美聯準會 Fed 再次上調利率前，正積極的通過發行債券籌集資金，但許多投資者根本不買單。

《CNBC》報導，許多公司未能在今年完成以美元計價的債券交易。特別是那些不是投資級別的公司的高收益債，這類債券意味著被判斷為違約風險更大。

據湯森路透本週公布的數據，今年亞洲高收益債券市場已下滑 15%，至僅 129 億美元。

Western Asset 公司亞洲（日本除外）投資管理主管 Desmond Soon 表示，由於美國國債的波動性增加，導致亞洲美元債券發行量與去年相比，下降約 10%。與此同時，更大、更成熟的公司已能夠承擔不發行債務。

富達國際旗下的亞洲 FICC 部門 Luc Froehlich 提道，「由於市場有相當一部分人期待美國利率走高，對於企業的首席財務長來說，加快重新融資及資本市場活動似乎是理性的決定」。

「並且現實情況是，流入亞洲債券的資金最近有所緩和，因此，貨幣經理人的投資壓力自然減輕，他們可以等待，傳遞幾筆交易，並監控其最終目標是否以及在哪裡，投資者可能會重新分配他們的現金。」Luc Froehlich 表示。

多年來，美聯準會 (Fed) 將利率維持在接近零的水位，但很多人預計今年的 Fed 利率將會提高 3 至 4 碼。鑑於利率上調的預期，投資者不偏向於投資長期債券。

就在去年，亞洲債券市場在一系列巨額交易中出現了創紀錄的繁榮景象。據 Dealogic 的數據顯示，去年亞太地區的公司發行了價值約 5000 億美元的美元債券。與去年相比，高收益債券發行人在原本報酬率上再支付高達 1% 或更多的額外收益。

但 Froehlich 警告說，這可能會導致暫時的「信貸報酬率膨脹」- 這種情況下，公司為了吸引投資者而被迫提供越來越高的收益率。

中國在今年新亞洲債券中的佔比超過三分之二。儘管一些公司正在提高收益率以吸引買家，但其他公司則出售較短期債務，尤其是在中國，許多公司發行更多的 3 年期短期債券，而不是通常的 5 年期。