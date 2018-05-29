「火藥桶」已爆了無數次 義大利下一步怎麼走？

義大利組閣「鬧劇」不停，再度陷入混亂的政局接下來會如何繼續演繹？

科塔萊利臨時政府

目前最有可能的是，經濟學家出身的新總理科塔萊利（Carlo Cottarelli）嘗試先組建一個過渡時期政府。

5 月 28 日（周一），科塔萊利接受了總統馬塔雷拉對其擔任義大利總理一職的任命，如今，他需要做的就是在正式上任總理崗位、尋求議會批准（可能性很小）之前，迅速選出內閣成員。

時間緊迫到什麼程度？他可能只有一天時間選出內閣成員。

彭博社援引義大利官員表示，科塔萊利可能會在 29 日（周二）遞交內閣提名名單，他本人可能會兼任總理和財長職務。

科塔萊利最廣為人知的身份是前 IMF 董事，他向來主張緊縮措施。他周一表示，保持歐元區成員國身份至關重要，他承諾義大利將停留在歐元區，並呼籲與歐盟進行「建設性對話」。

大機率只能是「臨時」政府

但這一出路問題在於，義大利主要黨派已經表示，不會支持由科塔萊利組建的技術性內閣。

目前義大利議會由此前組閣失敗的反建制五星運動黨和極右翼聯盟所掌控，他們基本上不會給科塔萊利投贊成票。

因此，此輪潛在的「否定投票」之後，臨時政府就要先把阻礙大選舉行的一些事務處理好，直到大選開啟。而大選的日期將由總統、各黨派領導人以及議會兩院的主席來共同協議決定。

周一科塔萊利表示，若他領導的新政府無法贏得信任投票，選舉將在今年 8 月之後舉行；如果新政府在下議院和參議院能贏得投票，選舉將在 2019 年年初進行。

全新的大選體系？

目前來看，造成義大利政治僵局的原因主要在於其現行的大選體系，其中過多的投票權集中在三股政治力量上：極右翼黨派、反建制黨派和中左黨派。

該國參議院發言人 Maria Elisabetta Alberti Caselatti 曾指出，「如果我們在同樣的大選法律體制下再去進行投票，那麼未來還會面臨和今天一樣的問題。」

組閣失敗之後，極右翼聯盟領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）也表示，將與五星運動黨領導人路易吉 · 迪 · 邁耶（Luigi Di Maio）一起坐下來商討建立一個新的大選體系。

政治僵局仍未結束

僵持了兩個多月，眼看着義大利聯合政府的「坑」一個個被填上，結果最後關頭上演了翻臉分裂的戲碼。

從 3 月 4 日義大利大選出現「懸浮會議」，到五星運動黨與極右翼聯盟組閣協議達成，再到上周雙方協商一致決定了財長和總理候選人，整個過程已經耗時兩個多月。

5 月 27 日晚間，義大利新任總理孔特（Giuseppe Conte）與總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面並提交擬定的內閣成員名單時，馬塔雷拉否決了由義大利聯盟黨和五星運動力推的持疑歐立場的經濟學家薩沃納（Paolo Savona）出任財政部長。

馬塔雷拉在電視講話中表示，他不會支持一個有可能把義大利帶出歐元區的人出任財政部長，義大利政局的不確定性已使近期金融市場震盪，這推高了義大利的借貸成本。

隨後，孔特向總統馬塔雷拉提出放棄出任總理，義大利組閣希望再度破滅。義大利北方聯盟黨領袖威脅要重新舉行大選，而五星運動黨領袖則稱要尋求彈劾總統。

義大利金融市場「慘不忍睹」

政局動盪下，金融市場的反映最為誠實。

周一，義大利 FTSE MIB 指數收跌逾 2% 並觸及兩個月新低，連跌四個交易日創 3 月 5 日以來收盤新低，較 5 月 7 日回落逾 10.6%。銀行股指數收跌 4.09%，連跌四天創 2017 年 4 月 20 日以來收盤新低，5 月 15 日以來累跌逾 18.7%。

義大利 2 年期公債殖利率創下 2014 年 5 月以來最高水平；10 年期公債殖利率也攀升到 2.70% 上方，為 2015 年 6 月以來首次。5 月 3 日以來，10 年期意債殖利率已漲 94.5 個基點。

而此前民粹政黨組閣協議中暗示的發行「平型貨幣」等內容，更是催生了義大利歐元重新定價的風險：