美科技巨頭資本、研發支出近2000億美元 供應商中樂透受惠

巴倫週刊報導，Jefferies&Co. 的分析師在今 (23 日) 報告中指出，科技巨頭 Alphabet(Googl-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、和臉書 (FB-US) 大幅發展雲端計算，投入在設備和晶片的支出正在升溫，這對於供應商來說是好消息。

分析師認為有許多可能受益的供應商，包括 Nvidia(NVDA-US)、超微半導體 (AMD-US)、賽靈思 (XLNX-US)、Ciena(CIEN-US)、帕羅奧圖網路 (PANW(-US) 和 Check Point 軟體科技 (CHKP-US) 等。

Jefferies 分析師在報告中表示，前 10 大大型科技公司，今年投入在設備資本支出和研發支出已接近 2000 億美元。

資本支出

根據公司的支出計劃以及分析師估計，今年大型科技公司的資本支出將增長 47% 至 931.4 億美元，分析師認為支出的增加非常「顯著」。

美科技巨頭的資本支出持續增加，今年預估成長至 931.4 億美元

在資本支出方面，亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 大幅超越其他公司，此兩間公司的各別資本支出約是微軟的兩倍，並超過甲骨文 10 倍以上。

臉書則排名第三，但其資本支出增長率最高，該公司計劃今年將加倍增加支出至 150 億美元。但該報告對於臉書的支出計畫有存疑，他們認為即使臉書擴大在影片內容和國際數據中心的投資，但要一次進行如此大幅度的提升具有挑戰性。

報告指出，若依照計畫，臉書第 2 季至第 4 季的資本支出需大幅增加 28 億美元，約比第 1 季成長 45%。預計支出的總金額將是臉書預期營收的 27%，而其他 9 家科技公司的支出占比僅為 11% 左右。

研發支出

在研發方面，10 家最大的公司花費將投入超過 970 億美元，比 2017 年的水平高出 24%。谷歌、亞馬遜、微軟和蘋果今年的研發費用將達 760 億美元，占前 10 名總額的 80%，臉書的研發支出預計為 116 億美元，為甲骨文的兩倍。

分析師指出，從某種意義上說，科技巨頭的收益被低估，因為他們的研發費用應該在資產負債表上被進行資本化，但實際上，這些幾乎被列為立即支出，因此壓低營收