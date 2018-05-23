統計：美國手機市場銷售滑落11% 但蘋果第1季銷售卻成長16%

根據 IDC 數據顯示，儘管整個智慧手機市場銷售額下滑，但蘋果 (AAPL-US) 在第 1 季成功推升了全球 iPhone 銷量，而《Counterpoint》的最新數據顯示，在美國市場也是如此，而且數字更加戲劇化。

據《Counterpoint》報導，今年第 1 季 iPhone 銷量同比成長 16%，創下蘋果的新紀錄，同期整體手機市場下降了 11%。

蘋果首度在美國第 1 季出貨達到創紀錄的 1600 萬支 iPhone，同比成長 16%，成功地在高階市場強壓三星電子 (005930-KR) 的市占率。它現在在 800 美元以上價格帶的手機市占率達到 80%。

這使得蘋果在美國的市占率達到 42%，幾乎是第二名三星 22% 的 2 倍。在與三星電子進行比較時，這對蘋果而言確實是個好消息。

三星電子的銷售同比下降 4%，這表明其高階 Galaxy 機型的銷售額減少。總體而言，蘋果 800 美元以上的超高利潤手機機型在第 1 季占美國總銷售額的 20%。三星占 8%。

總的來說，美國 10 大暢銷智慧手機中有 6 支是 iPhone。

市場對 iPhone X 的定價向來持懷疑態度，分析師們想知道蘋果如何能夠將訂價推升到 800 美元以上，但是《Counterpoint》表示，這個所謂的超高利潤手機機型目前占美國市場 28% 的比率。

《Counterpoint》表示，三星 Galaxy S9 的銷售一直「低迷」，儘管預計本季會有所回升，但可能是拜舊款機型的慷慨折價促銷等激勵措施所賜。

近期來自所有主要市場情報機構的消息都對蘋果有利。本月稍早，Strategy Analytics 回應 IDC 聲明宣布 iPhone X 是全球最暢銷的智慧手機，而 Canalys 報導則稱 iPhone X 仍是「最穩定」的歐洲交貨最多的智慧手機。