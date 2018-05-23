〈DRAM後市旺〉TrendForce：價格上漲帶動 今年Q1全球行動DRAM營收創新高

根據集邦科技記憶體儲存研究 DRAMexchange 調查顯示，去年第四季中期，全球智慧型手機市場提早進入傳統非高峰季，因為去年下半年推出的新手機沒有像預期的那樣，引發高度換機需求。

然而，智慧手機品牌花費 3 個月調整庫存，接著到今年 2 月底之前再度儲存零件，因當時終端需求也開始回升。

DRAMexchange 指出，增加庫存的需求大部分都與今年上半推出的新款旗艦手機配備之高密度記憶體零組件相關，行動 DRAM 供應商在今年第一季受惠於新產品的推出，以及智慧手機市場的需求復甦 (Q1 中期以後)，故引動 DRAM 產品報價上漲。

據 DRAMexchange 數據顯示，全球前五大 DRAM 供應商 Q1 營收季增率為 5.3%，抵抗了季節性阻力，前五大 DRAM 供應商營收達到歷史新高的 84.35 億美元。

雖然展望今年第二季行動 DRAM 市場的價格漲勢可能放緩，但儘管如此，中國大型智慧手機品牌的需求依舊強勁，例如華為、小米、OPPO 和 Vivo。蘋果將增加今年 iPhone 機型內的記憶體密度，Android 手機廠對今年新機也有相同的安排。DRAMeXchange 因此預期，今年第二季全球行動 DRAM 營收將維持季增率並再次創下新高紀錄。

三星仍是今年第一季整體營收的領跑者，但由於中國國家發展和改革委員會的調查，三星今年第一季和第二季的報價卻比前幾季更加保守。

而為了解決定價策略的限制，三星一直積極推廣高密度產品與其先進的製造技術。今年第一季，由於再度奪得高密度產品訂單，三星以 47.66 億美元營收總額再次登上行動 DRAM 營收冠軍寶座。在技術端，三星對其 18 奈米製程的配置目前擴大至幾乎所有旗下行動 DRAM 產品線，僅有少數 LPDDR3 eMCP 產線仍生產較舊的 20 奈米製程。

儘管合約價格普遍上漲，但南韓海力士 (SK Hynix) 今年第一季的行動 DRAM 營收仍僅季增 2.2%，成長幅度不大是因為 18 奈米製程的生產率和產能難以提升，其 18 奈米製程仍處於發展的初始階段，所以海力士無法增加高密度 LPDDR4 零組件的出貨量供應給第一季的旗艦智慧手機。目前海力士用來製造 LPDDR4 和 LPDDR3 系列仍主要分別使用 21 奈米製程和 25 奈米製程。

海力士行動 DRAM 產品組合 (包括離散式和 eMCP) 中，18 奈米產品的比例預計要到今年第三季才會有明顯增加，此外，該供應商行動 DRAM 的製造過程中，今年一整年 18 奈米技術的滲透率可能不到 10%。

美光的行動 DRAM 營收今年第一季季增 10.2% 至 14.08 億美元，是三大供應商中成長最大的廠商。美光令人驚艷的表現是基於強勁的整體需求，以及持續的價格上漲。

以美光子公司技術發展來說，台灣美光記憶體 (原瑞晶) 第二季產品規劃以提高 17 奈米製程比重為主，台灣美光晶圓科技 (原華亞科) 目前仍以 20 奈米為主；至於產品規劃方面，美光為行動 app 提供的主流產品將很快從 LPDDR3 系列切換成 LPDDR4 系列，估計代表占該供應商 2018 全年總行動 DRAM 產量 (含 2 家子公司的產量) 一半以上。

對台廠來說，南亞科受惠 IDH 廠因成本 (BOM cost) 考量改採分離式 (discrete DRAM+ discrete Flash) 取代 eMCP，帶動 LPDDR3 4Gb 出貨增加，營收季增 19.1% 達 9600 萬美元，其行動式記憶體製程技術目前仍以 30 奈米製程為主，未來南亞科將持續提高 20 奈米占比，以增加獲利空間。華邦第一季由於產品應用範圍較小，需求起伏不大，第一季營收為 4400 萬美元，較上一季成長 1.2%，表現平穩。