美科技股大幅資本支出 分析師：可能抑制股價

華爾街日報報導，美國稅改法案的通過，提供企業額外的現金，根據瑞士信貸數據，美國公司正在以 2011 年以來最快的速度，增加企業資本支出。但研究顯示，有時資本支出過高的公司，表現反而劣於大盤。

瑞信數據顯示，標普 500 指數公司在第一季投資於工廠、設備和其他資本貨品的支出，預計增至 1660 億美元，年增率增長 24%。最大的資本支出者包含科技巨頭谷歌母公司 Alphabet、汽車製造商通用汽車與石油公司埃克森美孚等。

第一季 S&P 500 公司的資本支出年增率大幅增長

投資者和經濟學家一致認為，資本支出對企業的長期利潤和經濟有好處，然而歷史表明，過度支出也可能會壓低股價，對於正在進行昂貴投資項目且不一定會進展順利的公司，投資者有時會感到卻步，尤其是在當前的經濟週期，許多人會質疑企業盈利是否真如預期中一樣好。

CIBC 大西洋信託私人財富管理的投資長 Dave Donabedian：「當項目成功時，它就像是全壘打，但對於有時偏向短期投資的人來說，下個月會拿到的股息更讓他們感到興奮，因為資本支出可能很長一段時間不會產生任何收益。」

因為自由現金量的增加，企業有能力進行更多資本支出、庫藏股回購以及股息發送，庫藏股回股通常能在短期內推動股價，僅管批評者認為，這對提升長期盈利沒多大作用。

數據顯示，擁有大量或不斷增加資本支出的公司，股價通常跑輸大盤。根據標普道瓊指數數據分析，標準普爾 500 中，20 家資本支出最多的公司，在第 1 季股價上漲 0.5%，落後給大盤的 1.4% 漲幅。

S&P 500 第一季資本支出排名前 10 公司

若將時間範圍拉長，此趨勢變得更加明顯：根據美銀美林的數據，自 1986 年以來，資本支出對銷售的比例最高的公司，平均表現比 S&P 500 指數低 2% 以上。

堪薩斯大學教授 Christopher Anderson 在他 2006 年的研究中發現，公司大量增加資本支出之後，股票收益往往表現不佳，他表示：「更高額的投資和高估值代表著，我們在未來幾年可能不會經歷股市繁榮。」

在科技業，資本支出一直在快速增長，那些在近幾年，股價出現大幅漲福的公司，變得越來越注重資本。瑞士信貸數據顯示，第 1 季資本支出成長的一半以上，可歸因於科技行業。

Alphabet 為 S&P 500 公司中，第一季資本支出最高的，高達 73 億美元，包含數據中心、海底電纜和紐約房地產的投資。該公司股價在第 1 季財報公佈後下跌 4.8%，因為投資者擔憂這些高額投資的永續性，但在公司承諾這些支出將會為投資者創造價值後，股價有所反彈。

通用汽車為 S&P 500 公司中資本支出第二高的，該公司股價今年下跌 9.9.%，部分原因為旗下貨卡車的改造成本，為近 20 年來最大幅度的重新設計，因此侵蝕盈利。

並非所有進行大量資本支出的公司都在股市中掙扎，電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 的股價在 2018 年飆漲了 35%，由於該公司的銷售增長表現亮眼，抵銷了擴建倉庫的支出、拓建物流鏈和數位產品的投資。

但利率上升的環境，以及偏保護主義的貿易政策，可能會使經濟成長受限，華爾街日報對經濟學家進行調查，他們認為經濟衰退可能最快在 2020 年將發生。對於有些投資者來說，不確定性的前景，可能會使他們選擇可以提供穩定收益回報的公司。

紐約梅隆銀行的資深投資組合經理 John Bailer 表示：「你不希望看到公司的支出超過正常的程度，這在歷史上一直是對股價不利的因素。」他指出他正在投資對支出有節制，並且專注於庫藏股回購和股息發放的公司，他看好銀行、煉油廠和科技公司。