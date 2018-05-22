〈蘋果WWDC前瞻〉等到花兒都謝了 蘋果AirPower會在WWDC亮相嗎？

蘋果在去年 9 月推出 Apple Watch 3 與 iPhone 8/8+/X 時，一同介紹原廠無線充電板 Airpower，當時表示此產品會在 2018 年春季發行，但至今遲遲沒有正式上市，市場猜測蘋果可能在 WWDC 發布此產品。

據稱 AirPower 將比市面上的無線充電板更先進，以下為產品介紹：

什麼是 AirPower？

AirPower 是蘋果公司出產的原廠橢圓形無線充電板，支援 iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、Apple Watch 3 以及無線耳機 AirPods(透過相容性外盒)。

AirPower 與其他廠牌的無線充電有何不同？

蘋果在展示 AirPower 時指出，當多個蘋果裝置一同充電時，iPhone 的螢幕會追蹤放置於充電板上的所有裝置，並顯示電池狀態，但目前不確定若是非蘋果產品可否使用這項功能，或是該功能是內建於 AirPower 和 iPhone。

AirPower 的充電速度有多快？

蘋果並未分享 AirPower 充電速度的細節，蘋果官方認證可支援 iPhone 8/8+/X 和 Mophie 和 Belkin 兩家廠商的無線充電板，輸出功率達 7.5 瓦，而 Apple Watch 最高可接受 5 瓦的充電功率，AirPower 的規格應該類似。

可以使用 AirPower 為非蘋果設備充電嗎？

AirPower 可能可以為任何使用 Qi 標準的裝置充電，但蘋果尚未證實。

第三方充電板廠商是否會受惠於 AirPower？

蘋果表示，它將與符合由無線充電聯盟 (Wireless Power Consortium，WPC) 所制定的 Qi 標準的廠商分享技術，以便其他廠商將蘋果的技術整合到未來的產品中。

甚麼時候可以買到 AirPower?

原先市場預計蘋果會在 3 月 27 日的春季發表會正式上市 AirPower，但在當時毫無動靜，目前預測可能會在 6 月 4 日開始舉行的全球開發者大會 (WWDC) 推出該產品，但也有可能透過單獨的發布會上市。