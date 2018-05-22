營收倍增但獲利大減 趣店週一大跌16.5%

中概股趣店 (QD-US) 週一 (21 日) 盤前發布財報，第 1 季營收達人民幣 17.17 億元，年增 105.6%，但股價不漲反跌，週一 (21 日) 重挫 16.55%，收 9.58 美元，市值縮水至 31 億美元，較 IPO 首日縮水近 70%。

趣店股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

據《21 世紀經濟報導》，趣店營收雖然大增，但淨利潤相較於 2017 年第 1 季嚴重縮水，下跌至人民幣 3.16 億元，年減 32%。此外，財報披露的大白汽車累計交付數量，也較先前媒體披露的數據有巨大出入。

趣店 CEO 羅敏透過新聞稿解釋，在去年年底行業政策調整之後，中國消費信貸市場經歷了行業性收縮區間，因此公司採取措施，通過暫時收緊信貸標準來控制風險，主動控制了交易量。

除了獲利大減衝擊之外，《The Motley Fool》指出，在這次財報中，還附加一段說明，指 Shilei Li 與 Yi Cao 兩人已離開董事會。由於事發突然，造成一些聯想，認為此事有內情。

另外，大白汽車的銷售情況，也引來質疑。趣店集團高級副總裁、大白汽車負責人許龍在今年 3 月接受採訪時說，大白汽車 1 月份的日均訂單量已經超過 100 輛，按照這一速度，其一年的訂單量將超過 36000 輛。但這次財報中，累計交付車輛 6608 輛，明顯不及先前預測。