中國手機市場蘋果第一季出貨量下滑9%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-18 14:50

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根據 IDC 的初步數據顯示，中國智慧型手機市場在 2025 年第一季出貨了 7160 萬部，較去年同期成長了 3.3%。此成長優於全球 1.5% 的成長率。然而，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 在中國的智慧型手機出貨量較去年同期下滑了 9%，是唯一一家出貨量出現下滑的大型製造商。

IDC 指出，中國智慧手機的銷量成長，主要受到政府於 2025 年 1 月開始的手機補貼政策以及春節銷售旺季的推動。

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(來源: IDC)

儘管蘋果在全球市場仍位居第一，但在中國市場則滑落至第五位。IDC 指出，這一下滑的部分原因在於蘋果的「高價策略使其無法充分利用補貼政策」。由於政府的補貼主要惠及價格低於蘋果零售價的手機，這對本土智慧型手機供應商更有利。

與此同時，中國本土品牌華為的出貨量同期增長了 10%。更引人注目的是，小米在近十年後重新奪回了中國智慧型手機市場的龍頭地位。IDC 亞太區客戶設備資深研究經理 Will Wong 表示，小米的「復甦很大程度上是由於政府補貼與其注重價值的客戶群產生共鳴」。

儘管第一季的成長為市場參與者應對未來挑戰提供了較好的基礎，但 IDC 中國客戶系統研究資深分析師 Arthur Guo 指出，「補貼的力度以及推廣過程的複雜性導致消費者的需求低於預期」。