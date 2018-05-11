〈SE2規格傳言〉爆料圖：iPhone SE2螢幕有瀏海 預計支援FaceID

iPhone SE2 又有新曝光的爆料圖，依據一家配件製造商所流出的樣圖，這支手機頂部有類似 iPhone X 的瀏海設計，底部沒有 Touch ID 按鈕，暗示將會使用 FaceID 辨識身份。

據《Apple Insider》報導，流出的爆料圖與 Youtube 影片顯示，這支手機螢幕大小為長 121.04 毫米，寬 55.82 毫米 (即 4.8×2.2 英寸)，外面有纖細邊框，這些都類似現有的 iPhone SE。

圖片來源：Appleinsider

目前較多的謠言或報告都認為，新一代 SE 很大程度上保留前一代的外觀，只有少量的外部更動，例如採用背面玻璃，以利進行無線充電，可能取消耳機插孔。此外，手機預計升級為 A10 Fusion 處理器、2GB RAM，儲存空間為 32 GB 及 128 GB。

如果確實使用 FaceID，意味著 iPhone SE2 可能無法維持入門級價格，未來售價可能更接近 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。而消費者也可能減少購買 iPhone X，因為如果用更低的價格即可買進類似的高階功能，消費者可能不願再花 999 美元購機。

如此，對蘋果財報來說，iPhoneX 銷量將減少，平均銷售價格將下滑。

監管報告顯示，蘋果會有新款 iPhone 推出，很可能就是這支 iPhone SE2。原本市場認為發布的日期預計在 3 月份，不過 3 月的傳言落空之後，近期的猜測認為這支新機會在 5 月發布。