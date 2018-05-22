〈蘋果WWDC前瞻〉一文看懂蘋果可能丟出的所有亮點！

再過兩週，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 官方就會讓大眾一窺未來產品的面貌。

蘋果 2018 年度全球開發商大會 (WWDC) 將於 6 月 4 日至 8 日在加州聖荷西的 McEnery 會議中心舉辦，預計蘋果將公布下一代作業系統和軟體應用程式，可支援蘋果的 iPhone、iPad、Mac、watch、HomePod 音響和 Apple TV，第三方開發商將有機會與蘋果管理階層、工程師和產品設計師一同出席該會議。

市場預期，WWDC 主要將介紹尚未亮相、今年稍晚將公布的新版作業系統、app、服務和軟體架構等。然而，蘋果也有機會利用此機會公布新硬體，所以在談論可能推出的軟體前，下文先探討可能亮相的硬體。

可能登台的新版 iPad Pro、MacBook 和其他

6 月 4 日當天是不用期待蘋果庫克會拿著新版高階 iPhone 或新版 Mac Pro 登台了。 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的下一代將如往常於 9 月推出，且蘋果也已經證實 2019 年才會推出新版 Mac Pro。同理可證，HomePod 音響和入門款 iPad 基本上也還算全新品，因為他們分別在今年 2 月和 3 月才推出。

但下述 4 種類別的產品倒是很有可能在 6 月的 WWDC 上推出新版：

1. MacBook 和 iMac：蘋果去年 WWDC 上幾乎翻新了整個筆電和桌電產品。一年後的今日，將這些產線推新至第八代英特爾處理器似乎是一件簡單的事——但有點無聊。這其中會不會有更大的設計或翻新，例如有新思考有問題的蝴蝶鍵盤和 MacBook Pro 仍受爭議的 Touch Bar 功能，這些只能拭目以待。MacBook Air 也一樣，因為一直有傳言 MacBook Air 將重出江湖。

2. iPad Pro：蘋果之前為 iPad Pro 帶來重要功能，即讓 3 月推出的入門款 iPad 兼容 Pencil 手寫筆。傳統觀點認為，較昂貴的 iPad Pro 機型現在可以準備融入 iPhone X 那一型的設計了：拿掉 Home 按鍵並加上 Face ID 功能。

3. iPhone SE 2：一如上述，iPhone 較大規模的改版預計要到 9 月才看得到，但一直有傳聞入門級 iPhone（即 2016 年推出的 iPhone SE) 也將在某個時點推出新版。屆時是否會搭載 iPhone X 全螢幕設計 (好像不太可能)，還是會在同樣機體中升級規格 (可能性較高)，大眾將拭目以待。

4. Apple AirPower：蘋果全球行銷資深副總 Phil Schiller 在去年 9 月與介紹這款多設備充電器時，他稱該設備「明年將推出」。雖然就算拖到 2018 年最後一天也不能算失約，但假設蘋果會在這一年一度的大會上順勢推出此配件似乎也很合理，畢竟 WWDC 是一個宣布價位和上市日期的合適時機，說定大眾還能看到與 AirPower 相容的 AirPod 機殼。

AirPower （圖：AFP）

其他 6 月 4 日預計不會出現的東西：至於其他蘋果硬體，幾乎都希望不大。 Apple Watch、Apple TV 機上盒、第二代 AirPod 或迷你 HomePod 音箱都不可能。

雖然蘋果可能會花較多的時間談論 AR Kit (蘋果用來增強 iOS 實體技術的軟體工具組)， 以及 Mac 上的虛擬現實技術，但鐵定不會對蘋果 AR/VR 頭戴式裝置有任何暗示，因為這顯然是蘋果秘密研究的產品，預計要到 2020 年左右才會有點消息。

那今年 WWDC 上會有什麼？幾乎上面所有提到的設備搭配的大量軟體和作業系統：

1. iOS 12：優化品質而非數量。

iOS 11 出現一連串瑕疵和小故障，包括一個具爭議的「功能」，即故意減緩 iPhone 速度的設計，據稱蘋果此回 iOS 12 將聚焦品質勝過創新的操作系統。

《彭博社》報導 (迄今已發布的傳聞之主要來源)，這可能會導致一些升級計畫延遲推出，包括主螢幕重新設計、攝影功能強化、支持多人同玩的 AR 遊戲等。

但這不代表 iOS 12 什麼新功能也沒有。日本科技部落格《Mac Otakara 》報導，iOS 12 可能會有更精美的 Face ID，包含可以橫向模式解鎖設備的功能。《彭博社》也曾報導，蘋果計畫擴大其 Animoji 產品，如果 Animojis（以及 Apple 的 TrueDepth 相機技術）即將在下一代 iPad 出現，就必須在 iPad 的 iOS 軟體內先加入才行。

2. MacOS：加倍的安全性。

這不僅僅是 iOS 的問題。 2017 年 11 月，研究人員在蘋果的 Mac 操作系統中發現了巨大的安全漏洞，這漏洞讓用戶幾乎無需登錄密碼就可以登錄到任何 Mac 筆電或桌電。因此，我們預期蘋果會投資更多時間精力來提高安全性和隱私性。

3. WatchOS：擴大健康與健身功能。

雖然不清楚蘋果如何強化其手腕裝置 OS，但近日消息指稱，最近 Watch 的專利顯示一種可能性，Watch 可能有更多錶面商店或客製化錶面。另外，我們也預計可以看到一些 Apple Watch 健康與健身功能相關的消息 (透過 HealthKit 軟體工具)。

4. TV OS、Audio OS 和 Siri：讓 Apple TV 和 HomePod 更聰明。

我們已經知道， tvOS 11.4 試用版將 Apple TV 更緊密整合到 Home app，也提供 AirPlay 2 多喇叭音響功能相容性，一如去年 WWDC 介紹那般。今年可能會有更多整合到 HomeKit 內 (蘋果的智慧居家平台)，或許會聽到一些遊戲和 TV app 整合到這個蘋果的串流器也說不定。

iOS 11.4 最終也將讓 HomePod 呈現多喇叭音響與立體聲配對，但雖然該產品的硬體一流，軟體面卻嚴重匱乏。我們希望蘋果用這一年一度的機會，公布具體 Audio OS 作業系統的改進，這樣該音響才不會太仰賴與 iPhone 配對，而且足以與亞馬遜的 Echo 和谷歌的 Home 音響系統打擂台。

Marzipan？

《彭博社》一月時曾報導，蘋果欲打造單一應用程式可跨 iPhone、iPad 以及 Mac 電腦使用；消息人士更透露代號名為「Marzipan」的專案將於 2018 年初啟動。

雖然很多人認為，這是 iOS app 最後一定可以套用到 Mac 上，也就是會出現 iOS/MacOS 整合的作業系統，但事實上可能不會那麼戲劇化。

根據蘋果專家 John Gruber 的說法，他的消息人士根本沒聽過「Marzipan」這名稱，但蘋果顯然正在研究一款共享工具，可以讓 iOS 和 Mac app 在一個共通的環境下開發，至少共通到一個程度。這與目前開發者和工程師必須各別為兩個不同平台開發的情形截然不同，可望減少大量重工。

Gruber 說法雖然對 iOS 和 MacOS 的未來整合沒有那麼戲劇化，但感覺對開發更實用。