煤炭板塊歷史性重大行情拉開序幕 信達證券重點推薦了他們

「2018年煤炭板塊的投資機會將是歷史性的，確定性的，整體性的，不分品種的。」信達證券煤炭行業首席分析師郭荊璞、左前明、王志民、周傑等聯手製作一份重份量報告。

2018年投資策略核心觀點：

2018年煤炭消費增速在能源消費彈性恢覆疊加能源結構調整階段性放緩中繼續回升，但供給端產能與庫存自然出清疊加擴張性投資乏力，產量增速將明顯下滑， 2018年供需缺口明顯進一步放大，同時全球陷入煤炭緊缺狀態，價格繼續上揚而非預期的穩中有降或維持高位。由此帶來業績增速繼續高企，同時悲觀預期證偽後估值明顯修覆，在業績超預期和估值提升下，煤炭板塊迎來歷史性重大投資機會。

煤炭供給端有效產能明顯不足，產量釋放十分乏力，資本開支仍然低迷，驗證我們年度策略 供給出清後實際產量增速明顯下滑的預判。

從貨船比來看為9.07，較去年同期的18.9下降9.75，降幅高達51.5%，說明今年煤炭供需較去年更加緊俏，煤炭供需缺口不斷放大。本周重點推薦投資者閱讀我們5月16日公開發布的研究報告，主要從多維度全面研究分析了為何煤炭產能不是去產能出清的而是供給側的自然出清，且有效產能不足，周期性增長乏力的根本邏輯。

概述即：從產能的角度來看，煤價在2012~2015年長期劇烈下跌和煤企兼並重組才是產能出清的最主要原因。從供需缺口的角度來看，煤炭產能14年起加速出清，17年至今未見有效增長，當前供需缺口繼續擴大，庫存仍在被動去化，價格中樞逐季上揚。從資本開支的角度來看，資本開支水平持續下滑，表征產能的固定資產增長停滯，先進產能大部分已在2014~2016年釋放完畢，邊際遞減。投資持續擴張疊加 3-5年的產能建設周期方可見到煤炭供給有效釋放， 即便2018年煤炭行業投資由負轉正，有效產量的明顯釋放也將在2021年甚至之後。

需求淡季如旺季，日耗在旺季來臨前已開始全面提速，供需缺口持續加大，不斷驗證我們年 度策略對需求側彈性持續提升的判斷。

5月16日，沿海六大電廠日耗繼續上攀，並突破70萬噸，較17年同期59.2 萬噸增加11.88 萬噸，增幅16.7%，而相應的17年7月中旬「迎峰 度夏」階段日耗才達到 70 萬噸，截17日，本月日均煤耗 67.7萬噸左右，較17 年同期的61.4萬噸增加6.3萬噸，增幅10.22%。因此，我們預判的火電和煤炭消費彈性繼續提升得到驗證。從日耗對應的電廠庫存可用天數來看，17日在18天左右較17年下降2.5 天，所以當前電廠庫存(庫存量1304 萬噸，較17年同期高67.7 萬噸)實際處於相對更低水平，且近日補庫乏力，持續下降。另一方面，周內運價和期價跳漲，市場看多心態偏強，本周動力煤期貨價格連續五個工作日大幅拉升，7月合約周度漲幅近 9%，9月合約漲幅近 7%，成交量翻番， 遠期價格轉向升水；而運價方面，隨著市場預期向好，下遊用戶拉運增多，市場可用海運煤炭運力不足，支撐主流船型運價跳漲，煤炭期貨價格和運價的大幅升高，從一定程度上反應 出市場看多心態偏強。從港口煤價來看，動力煤價自4 觸底(564元/噸)擡升後一路上行， 截至18日秦港動力末煤(Q5500)平倉價618元/噸，較17年同期增加47元/噸，增幅8.2%，實際上考慮到18年煤價頂部已於2月份突破17年高點，實際證實我們所說的今年供需缺口繼續放大，底部和頂部繼續擡升，煤價中樞和邊際價格確信無疑是確定性上揚的。

煤焦板塊：焦炭方面，現階段山東地區部分鋼廠庫存下滑明顯，考慮到即將召開的上合峰會 可能對後期汽運到貨量造成影響，5月底之前有集中補庫需求，因此針對長協供戶在隨行就市 的價格基礎上加價 100元/噸以提升下遊送貨積極性，此外，北方其他地區鋼廠庫存也處於相 對較低水平，有較強的采購需求，支撐焦炭價格短期內可能還有一定上行空間，但價格越早觸及高點，加快港口高成本貨源解套，部分貿易商可能開始謹慎接貨，以出貨消化庫存為主。

焦煤方面，受焦炭價格持續拉漲帶動，近期產地焦煤提漲呼聲漸濃，但提漲多數是煤礦原煤 及洗煤廠給市場散戶提漲，主流市場成交仍以穩為主。進口澳洲海運焦煤價格上漲後，與國內低硫煤相比較，仍有一定的價格優勢，存在繼續接貨的可能性，短期看焦煤市場向好發展。

我們認為，2018年煤炭板塊的投資機會將是歷史性的，確定性的，整體性的，不分品種的，但我們仍強調動力煤、無煙煤細分板塊的高確定性和煉焦煤細分板塊的高彈性，因此建議弱化個股，對煤炭板塊分煤種進行整體性集中配置。動力煤如兗州煤業(重點推薦)、中國神華(重點推薦)、陜西煤業、陽泉煤業、大同煤業等煤炭上市公司，煉焦煤如西山煤電(重點推薦)、平煤股份、潞安環能、冀中能源、開灤股份、盤江股份。

宏觀數據點評：經濟繼續彰顯韌性，悲觀預期繼續修覆。

4月經濟數據有好有壞，工業增加值、進出口、房地產投資、制造業投資數據展現了生產旺需求穩的一面，但消費弱、基建投資繼 續下行的情況也反映出一些問題。我們認為今年整體偏弱的消費與去年四季度增速開始放緩的人均可支配收入有關，食品、報刊、家具、建築裝潢類消費增速較2017年出現下滑。基建投資方面，我們認為在4月政治局會議政策微調定調下，隨著財政部加快預算支出進度以及PPP項目重啟，基建投資增速大概率將出現回升，維持信達宏觀組全年基建增速 13.5%的判 斷。在多數工業品產量增速加快的情況下，4月工業增加值同比增長7%，超出市場預期，其中水泥、平板玻璃、鋼材等產品產量增加反映了來自下遊房地產的需求。需要註意的是，今年房地產施工面積增速逐步接近歷史地位，目前下行空間已非常小，這對全年房地產投資保持韌性狀態起到支撐作用。高頻數據顯示，5月發電耗煤、高爐開工率等均較4月進一步走高， 因此隨著經濟狀況的逐步明確，市場上過度悲觀預期將得到修正。

煤炭價格及庫存：截至5月17日，動力煤價格指數(RMB):CCI進口 5500(含稅)640.20元/噸，周環比增加2.27%。環渤海動力煤價格指數報收於572元/噸，周環比持平。CCTD秦皇島動力煤綜合交易價格585元/噸，周環比持平，CCTD秦皇島動力煤現貨交易價格531元/噸，周環比持平。紐卡斯爾港動力煤現貨價107.55美元/噸，周環比增加6.1%。截至5月18日，秦皇島港煤炭庫存增加40.5萬噸至538.50萬噸，環比增幅8.12%；截至5月13日，澳大利亞紐卡斯爾港煤炭庫存增加4.8萬噸至164.12萬噸，環比增幅2.99%。

來源：華爾街見聞

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