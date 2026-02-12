煤炭股齊漲 川普簽行政命令力挺產業獲頒「煤炭冠軍」

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-12 09:30

據《MarketWatch》報導，在美國總統川普宣布將於周三 (11 日) 盤後簽署一項有利煤炭產業的行政命令後，煤炭類股當日收高。

川普簽行政命令力挺煤炭產業(圖：Shutterstock)

該行政命令要求美國軍事設施與燃煤發電廠簽訂供電合約。

川普在白宮一場活動上表示，「我們現在將透過軍方大量採購煤炭。」該活動主要聚焦於這項行政命令。

追蹤煤炭股的 Range Global Coal Index ETF 收盤上漲 2.3%，盤初漲幅一度更大。Peabody Energy(BTU-US) 上漲 2.3%，Core Natural Resources(CNR-US) 上揚 1.8%，而 Warrior Met Coal(HCC-US) 上漲 0.4%。

Alliance Resource Partners(ARLP-US) 勁揚 3.8%，而 Alpha Metallurgical Resources(AMR-US) 小漲 0.5%。相較之下，標普 500 指數幾乎持平，投資人同時消化一份優於預期的就業報告。

在白宮活動中，川普宣布將提供資金，協助多州燃煤電廠維持營運，延續去年秋季政府已啟動的相關補助措施。他也從煤炭產業團體手中接過首屆「公認的煤炭冠軍 (Undisputed Champion of Coal)」獎項，頒獎者為 Peabody Energy 執行長 Jim Grech。

化石燃料產業也迎來另一項利多。《華爾街日報》報導指出，川普政府本周計劃撤銷 2009 年的「危害認定 (endangerment finding)」，該認定為聯邦政府規範溫室氣體排放的法律依據。若成真，將成為美國氣候政策史上最大幅度的撤回。

針對軍事設施與燃煤電廠簽約的行政命令，左傾消費者倡議團體 Public Citizen 提出批評。