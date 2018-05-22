4大原因一次看懂：短期債券比配息股更具吸引力

在金融危機之後，3 個月期美債殖利率於 5 月 11 日首次超過 S&P 500 指數的股息殖利率，Marketwatch 專欄作家指出，由於聯準會繼續執行升息循環，使得投資環境風險偏好改變，短期美債終於看起來比配息股更能吸引投資者。

5 月 21 日，3 個月期美債殖利率為 1.926%，S&P 500 指數的股息率則為 1.83%。而改變此情況的主因為聯準會的緊縮政策，在過去兩年多以來聯準會已升息 6 次，將聯邦基金利率提升至目前 1.5%-1.75% 的水平，並持續進行縮表。

3 個月期美債殖利率走勢

太平洋投資管理公司 (Pimco) 認為，聯準會將在今年和明年持續升息，在利率上升的環境，估計不受利率和波動影響的資產，將較受到市場歡迎，以下為投資人整理，Pimco 認為短期美國公債更具吸引力的原因：

1. 潛在的正向絕對報酬能力：

絕對報酬 (absolute-return) 為某項投資在某段期間內的報酬，高殖利率的短期投資，可以幫助債券投資組合對沖掉利率上升的影響，較短期的到期日，代表著若利率要使絕對報酬變成負值，則可能要上漲超過 400 個基點。相較之下，較長期的債券投資組合緩衝區可能只有 25 個基點，中期投資組合緩衝則為 50 個基點。

2. 低波動性

兩年期以下的投資級債券，包括 2 年期美債、企業債券和大多數結構性產品，具有多項可降低波動性的特質，例如，大多數投資者會持有短期投資級債券至到期日，由於投資者通常不會拋售這些債券，所以價格相對趨於穩定，從歷史上看，10 年內的短期債券，通常年化波動率不到 1%，相對之下，股票的年波動率為 15%，長債則為 10%。

3. 正向的實際收益潛能

儘管美國通膨仍處於歷史低位，截至 4 月份，核心消費者物價指數的年增率為 2.1%，但此水平仍有可能迅速侵蝕投資的實際本金，若回報低於此水平，因此殖利率介於 2.5% 至 3.5% 水平間的短期債券較能對抗投資者購買力的提升。

4. 低流動性成本：

短期債券的交易成本往往較低，以 1 年期債券來說，機構型的投資者，同常單筆買賣交易只需支付 0.05 美元的交易費用。購買和出售 5 年期債券的投資者，通常需要支付 6 倍的交易手續費。換句話說，較長期債券的交易成本較高。