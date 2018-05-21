二十年來首次！美債殖利率超過了其他已開發國家

上周，10 年期美債殖利率站上 3.1%，再度刷新近七年高位。隨著美債殖利率近來節節攀升，德銀宏觀策略師 Alan Ruskin 首先注意到了一個有趣的現象：

在所有 G10 國家中，美國 2 年期、5 年期、10 年期債券名義殖利率和實際殖利率都屬最高，而且 5 年期美債殖利率也已經高於其他 G10 國家的 10 年期債券殖利率。

《華爾街日報》則援引 Bianco Research 分析師指出，10 年期美債殖利率現已高於德國、日本等七個主要發達經濟體，這一現象實屬自 2000 年 6 月以來的首次。

而德銀另一位分析師 Jim Reid 還看到，上一次 10 年期美債殖利率位於 3.1% 的高位，還要回溯到 2011 年。當時，2 年期美債殖利率約為 0.4%，30 年期美債殖利率則在 4.3% 附近徘徊。

Reid 直言，「隨著 10 年期美債殖利率回到與當時同樣的水平，足可證明美債殖利率曲線近年有多平。」

《華爾街日報》稱，分析師認為，美債殖利率上升在一定程度上反映出投資者對美國經濟增長持樂觀情緒及對通膨走高的預期。近期，追蹤市場對未來十年通膨預期變動的指標「盈虧平衡通膨率」升至自 2014 年以來的最高水平。

此外，美債殖利率走高還表明，川普稅改加上政府支出激增提高了投資者對經濟短期增長的預期。與此同時，借貸和美債供應量有所增加，債券價格隨之走低。

美債殖利率飆升與聯準會的升息步伐也脫不了干係。今年 3 月，聯準會宣布升息 25 個基點，並預計年內升息次數為 3 次。上周五，聯邦基金期貨顯示，聯準會今年或將升息 4 次。對於進一步升息的預期拔高了美國短債殖利率。

《華爾街日報》分析認為，市場已經開始憂慮，聯準會希望儘快給通膨「降溫」，或令美國經濟過早陷入衰退。上述媒體對經濟學家的調查顯示，其中 59% 預計美國經濟將在 2020 年進入衰退，另有 22% 認為衰退將在 2021 年到來。但該媒體也稱，儘管失業率已經降至 2000 年以來的最低水平，投資者還擔心薪資增長緩慢，目前仍沒有太多跡象表明，美國經濟已經開始衰退。