瑞銀：重回新興市場的時間到了 俄羅斯、阿根廷都是口袋名單

彭博報導，瑞銀 (UBS) 的策略師在週二 (22 日) 的報告中表示，他們將利用近期的拋售潮，購入印尼、阿根廷、俄羅斯和奈及利亞的主權債。此外，相較已開發國家的公司債，他們較看好新興市場公司債，儘管兩者間的增長週期在往不同方向發展。

包含 Bhanu Baweja 在內的瑞銀策略師寫道：「新興市場的增長可能會受到質疑，但它的存量變數，比如積欠的短期外債，其實都處於合理狀態，儘管土耳其和阿根廷為例外情況，但是現在看到，價格已出現變化 (土耳其)，或者政策已改變 (阿根廷)。」

存量變數 (stock variable) 為在某一個時點上所觀察到或所測定到的經濟變數，可為數量或金額變化。

近幾週，在美債殖利率上漲和美元走強的影響下，新興市場債和貨幣遭到拋售，而一些投資者正在尋找便宜的目標。Brandywine 全球投資管理公司表示，開發中市場除了良好的基本面外，還提供了具有吸引力的實際殖利率。

投資管理公司貝萊德指出，這次的新興市場資產崩盤是個機會，可以購買亞太地區發行的美元計價公司債。

新興市場債與已開發市場債之間的殖利率利差增加

彭博整裡的數據顯示，新興市場政府債，在面臨長達一個月的下滑後，使其提供的主權債殖利率已大幅高過已開發國家的公債殖利率，因此增加吸引力。舉例來說，Investing.com 數據顯示，23 日 10 年期俄羅斯公債殖利率為 7.350%，而 10 年期美債殖利率為 3.065%。

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