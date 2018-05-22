聯準會升息影響 美公司債繳出近20年來最慘成績

金融時報報導，隨著利率上升和企業持續發行公司債佔據資本市場，高評級的美國公司債展現近 20 年來最慘的年初表現。根據 ICE BofAML 指數，持有投資等級公司債的投資者，在上週損失 3.8%，主因為聯準會的升息和縮表政策。

許多人今年年初預測，公司債供應量減少將支撐價格，但發行量減少幅度不如預期的大，雖然科技公司減少發行量，但一些信用評級較低的公司進入資本市場，填補發行量。

根據數據統計公司 Dealogic 的資料，科技公司今年的債券發行量同比下降 81%，由於美國稅改政策，他們有更多的海外現金可以使用，不一定要透過發債來籌得資金。

而 Dealogic 指出，食品、飲料、零售和金屬行業的發債量則比去年多出一倍，因此整體公司債發行量僅下滑 8%，減少幅度比預期中低。

Academy Securities 宏觀策略主管 Peter Tchir 表示，在供應量減低不明顯的情況下，公司債投資者將受到美債殖利率上漲影響。當中，高評級公司債受到殖利率上升的影響最為顯著，這些公司債的借貸成本接近無風險的美債殖利率，而由於其平均到期期限較長，對利率走升最為敏感。

相較之下，高收益債券對利率上升較不敏感，而是較受信用品質和美元走升影響，今年截至上週五 (18 日) 僅下跌 0.3%。

美公司債 (藍線) 遭拋售情況嚴重，高收益債 (紅線) 下跌相對較小

彭博報導，摩根大通的策略師在週五報告中表示，由於利差擴大和美債殖利率同時上漲，美國公司債近 100 天表現，為 2000 年以來表現第 3 糟的區段。但大摩策略師認為，美公司債的全年表現，應該不會比過去 100 天來的糟，因為養老資金和海外投資者對長債的需求依然強勁。