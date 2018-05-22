美銀行業大戰芝加哥戰 FITB收購MB擴大客戶群

美國地區性銀行 Fifth Third Bancorp (FITB-US) 已同意以約 47 億美元的股票和現金交易價，收購規模較小的競爭對手 MB 金融 (MBFI-US)，藉此在芝加哥區域擴張並擴大其美國中部市場客戶群。

FITB 股價週一 (21 日) 下跌 7.93% 來到 30.90 美元，而 MB 金融股價上漲 12.90% 來到 49.28 美元。FIG 研究總監 Chris Marinac 提道，FITB 多付了許多錢。

FITB 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

去年共和黨川普政府稅改革後鼓勵了中型美國銀行之間的更多投資，銀行也希望立法措施能夠將釋放更多現金。

週一公布的交易顯示，每位 MB 金融股東將獲得 54.20 美元，其中包括 1.45 股 FITB 普通股和 5.54 美元現金，比 MB 金融最後交易日的價格多出了 24%。

D.A. Davidson 分析師 Kevin Reevey 提道，FITB 在美國俄亥俄州的擴張能力有限，而且從地理角度來看，收購總部位於芝加哥的 MB 金融是他們最合理的舉動，以擴大他們的存款專營權。

FITB 表示，此次合併將使芝加哥地區的存款總市場份額提高至 6.5%，在附近市場上近 200 家銀行的存款總額中排名第 4 位，也將在芝加哥市成為存款份額的第 2 名，在摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 之後。

芝加哥市場雖然大，但在存款借貸方面還是由中型銀行做主導。

FITB 銀行在美國 12 個州經營 1,300 家分支機構和 2,600 台自動櫃員機 ATM。

年底預計達成交易後，合併單位每年將節省 2.55 億美元的稅前費用。預計 2019 年每股營運 EPS 增長約 2%，到 2020 年增長近 7%。

MB 金融執行長 Mitch Feiger 將擔任 FITB 芝加哥的董事長兼執行長，其他主要高層也將加入合併後的公司。