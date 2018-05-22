金管局進場19次買港元 市場觀望銀根何時破千億大關

港匯近期表現續弱，昨 (21) 日午後曾經再觸及 7.85 弱方保證兌換水平，3 個月銀行同業拆款利率反彈，高見 1.75286%。

香港《明報》報導，港匯昨午在 1 時 26 分及 3 時 49 分，曾經 2 度觸及弱方保證兌換水平，但是大抵在下午 4 時 18 分重回 7.85 以下，最後報 7.8491。

港元銀行同業拆款利率 (Hibor) 方面，據財資市場公會資料顯示，隔夜拆款利率

美元兌港元走勢

跌約 3.6 點子至 0.12161%；按揭利率基準的 1 個月拆款利率跌至 0.99275%；3 個月拆款利率上升，報 1.75286%；1 年期拆款利率微升，見 2.29964%。1 個月、3 個月及 1 年期美元拆款利率 (Libor) 為 1.95275%、 2.32938%、2.76482%，較均高於同期 Hibor。

按揭利率基準的 1 個月拆款利率跌至 0.99275%。 (圖：香港財資市場公會)

香港金管局於上周五 (18 日)2 度進場承接 59.9 億港元賣盤，銀行體系結餘到本周三 (23 日) 時，將跌至港幣 1094.58 億元。

截止 5 月 21 日，累計金管局前後進場 19 次，承接賣盤累計達到港幣 703.5 億元之譜，銀行體系結餘持續減少。市場正觀望，銀行體系結餘何時跌破千億大關。

在零售銀行層面，繼續有銀行祭出高利率吸客。當中東亞銀行 (0023-HK) 今 (23) 日起起存港幣 10 萬元 (約新台幣 38 萬元) 或以上，承造 9 個月定存，港元定存年利率 2.1%、美元達 2.59%，人民幣高達 4%，主要適用於全新綜合理財客戶或新出糧戶口等。

人民幣匯率方面，離岸人民幣 (CNH) 兌美元昨跌破 6.38 關口，一度低見 6.384；在岸人民幣 (CNY) 最弱一度見 6.3962。由人民銀行開出的人民幣中間價下調 89 點子，報 6.3852，為 1 月 24 日以來新低。

美元兌人民幣走勢

《星島日報》引述信銀國際首席經濟師廖群表示，中美貿易戰暫告熄火，美元走勢將受基本因素主導，今年美國經濟基本面好於上年，升息步伐或加快，預計美元年內會升息 3-4 次，而香港最優惠利率 (P 按揭利率) 可能加 1 至 2 次。

至於人民幣，今年初人民幣由 6.51 升至 6.27 左右，之後轉趨貶至 6.38 水平，料今年底或低見 6.45。