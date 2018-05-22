分析師放豪言：特斯拉股價還能漲80% 直衝500美元

作為美股被賣空最嚴重的股票，特斯拉能不能從當前不到 300 美元漲到 500 美元？至少有兩位分析師認為，能。

創始於 1590 年的全球第二古老銀行德國貝倫貝格（Berenberg）分析師 Alexander Haissl 認為，如果特斯拉的首款量產車 Model 3 能解決產能瓶頸問題，順利實現毛利率目標，則其股價有望漲至 500 美元。

按照 284.49 美元的周一收盤價計算，這意味著 Alexander Haissl 認為，特斯拉股價還有 80% 的上行空間。

在 Alexander Haissl 看來，特斯拉最關鍵的問題並非利潤率，市場在這方面的擔心過頭了。他在上周五發送給客戶的報告中寫道：

從產能瓶頸到質量問題，市場普遍對特斯拉宣稱的 Model 3 毛利率能達到 25% 持有質疑。然而，「Model 3 利潤率可以直接從 Model S/X 推算出來」這種假設從本質上來說幾乎都有缺陷。

Model 3 的毛利率將帶來驚喜。在整個產品周期內，勞動力成本大幅降低、資本和材料使用效率提升，都會使得特斯拉輕鬆實現 25% 及以上的毛利率。

由於使用了價格相對低廉的電動發動機，且取消了空氣懸掛、鋁合金車身等配置，Model 3 的原材料成本比其前一代車型 Model S 顯著降低。

至於人力成本，Alexander Haissl 估計每一輛 Model 3 隻有 1000 美元，遠低於 Model S 的 4000 美元，主要是因為最新車型生產自動化程度更高、內包成本降低。

在本月初那場令人震驚的財報電話會上，特斯拉 CEO 馬斯克談到了分析師們關心的 Model 3 利潤率問題，稱年底前 Model 3 毛利率會在 20% 上下，而且公司對明年達到 25% 也有信心，這是一個「絕對可以期待」的數字。

儘管第第一季凈虧損 7.8 億美元，儘管 4 月 Model 3 的 2270 輛，但特斯拉依然樂觀地預計周產能將達到 5000 輛，「我們將在第三和第第四季實現正向凈收入（不包括非現金股票補償），並且下半年將實現通用會計準則下（GAAP）的盈利。」

Alexander Haissl 將特斯拉的目標價從 470 美元上調為 500 美元，重申買入評級。

而 Alexander Haissl 並非第一個看多特斯拉至 500 美元高位的分析師。本月中旬，野村證券分析師 Romit Shah 就表示，特斯拉股價未來兩年內可能會漲至 500 美元，市值可能會達到 1000 億美元。

Romit Shah 認為，圍繞特斯拉的關鍵詞可能會在未來 3-6 個月從當前的「破產風險、燒錢」變成「市場機遇、增長」。預計隨著 Model 3 的產量增加，特斯拉現金流會有改善，而且中國市場面臨汽車政策放鬆的前景，機會「似乎會非常巨大」。

周一，特斯拉股價上漲 2.77%，主要是受到馬斯克發布升級版 Model 3 的最新消息的刺激。年初至今，特斯拉股價累計下挫 9%，同期標普 500 指數上漲 2.2%。

特斯拉 CEO 馬斯克周末在 twitter 上發消息稱，將從 7 月起開始交付採用全輪驅動技術、價格更高的 Model 3 升級版本。該高端版本起售價 7.8 萬美元，是 3.5 萬美元的低配版 Model 3 價格的兩倍。

升級版 Model 3 將有兩款，其中一個高配版採用雙電機，動力和續航都會優化提升，速度比同級寶馬更快，可超越其他所有同級車，車身也更加穩定，且操作更為簡便。

新款全輪驅動性能版 Model 3 市場定位為「終極駕駛機器」，時速最高可達 155 英里，0-96 公里 / 時加速僅為 4 秒左右，續航里程最高可達 310 英里 (500 公里)。