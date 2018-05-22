日本博彩稅率30% 銀娛呂耀東：可接受範圍

日本發展賭博業，計劃在全國最多 3 個地方興建賭場，銀河娛樂 (0027-HK) 副主席呂耀東昨 (21) 日表示，正留意日本市場的發展機會，未來作出項目規劃前，會先作研究及了解當地人的習慣。

《星島日報》報導，呂耀東表示，當初在澳門興建水上樂園時，有不少人都認為不可行，吸引不到客人，但現時營運情況不俗，或是因為亞洲人較著重家庭觀念，會一家大小出遊；同樣設施在其他地方是否可行則要視乎當地文化，公司打入日本市場前亦會先了解當地人的習慣，再作項目規劃。

呂耀東表示，日本《綜合度假村法案》已通過，但博彩稅的法案仍未通過，初步稅率設為 30%，是可接受範圍。

除了日本之外，銀娛計畫在菲律賓長灘島建度假村，惟該島因需要進行環境保護工作需暫時封閉，公司項目亦受到影響。呂耀東早前到過長灘島，覺得環境污染並不是十分嚴重，但同意長遠發展是需要有規有矩，相信長灘島重開後，會逐步開發，或先有基建項目推出。

他說，澳門路氹項目第三及第四期除了大型設施外，會引入科技元素，期望為客人帶來新產品或體驗，項目合共投資額為港幣 450 億元，將提供數千間酒店客房。

橫琴發展暫時未有新進展，仍在等待政府的出入境政策細節落實，現時大陸居民往返橫琴及澳門需要逐次簽證，倘中央政府容許兩地一簽多次往返，旅客可多次往來澳門及橫琴，才可消化橫琴的酒店房間供應。澳門地方少，酒店項目要到橫琴發展，若在政策上可解決，便能將橫琴發展。

對於澳門 6 大賭企的牌照陸續在 2020 至 2022 年到期，銀娛是否有信心成功續牌，呂耀東表示會盡力做好自己本分，而政府是否增加牌照數目是一個大是大非的問題，相信政府會作全面評估及考慮。

銀娛今年 3 月斥資港幣 72 億元入股永利澳門 (1128-HK) 母公司永利度假村約 4.9% 股權，呂耀東透露，當時永利方面有接觸公司，而雙方很快就達成交易，此投資目前回報不俗，會視作長期投資。

銀娛 21 日收港幣 69 元，上漲 2.9%。