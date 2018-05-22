馬斯克：再搞「平民神車」會致特斯拉於死地

馬斯克昨日承認，如果立即讓「平民神車」上市會致特斯拉於死地。

馬斯克昨日在 twitter 回復時稱，關於 Model3 車型的生產，首要目標是達到生產率要求，並且降低成本。若現在生產「平民版」Model3，特斯拉將會大量虧損，甚至置於死地。在 Model3 特斯拉周產量能達 5000 台以上的 3-6 個月後，公司才會生產價值 3.5 萬美元的「平民版」特斯拉。

升級後的「高配車型」起售價為 7.8 萬美元，這包括車輪、油漆等所有部分 (除自動駕駛儀 Autopilot) 的價格」，同時百公里加速時間僅為 3.5 秒，最高時速約為 250 公里，最高續航里程約為 499 公里。相比於標準版 Model3 的後輪驅動，單次充電行駛 220 英里，高配版車型將配有更長時間的電池設備，四輪驅動，自動駕駛功能等。

作為令馬斯克自豪的升級版 Model3，他聲稱，高配版 Model 3 的速度將會比寶馬 M3 快 15%，且更易操作，甚至放話：「（高配版 Model 3）將在賽道上擊敗任何同類產品。」

Model3 是特斯拉是面向大眾市場的主打產品，驅動利潤增長的主要因素，要成功占有市場，產量效率是決定性條件。然而從目前的情況來看，雖然特斯拉未推出低價版 Model3，高配版產量依然難以達到預期。

由於過度機械自動化，特斯拉在加州弗里蒙特和內華達州的工廠燃燒了一大筆經費。高盛預測，這種趨勢下，特斯拉在 2020 年需要 100 億美元的額外資本來實現公司正常經營。然而馬斯克並不希望在今年籌措資金，他更希望以信貸為公司提供營運融資。

除開財務危機，特斯拉高層今年也「頻繁地震」，華爾街見聞之前提及，除了申請休假的總工程師管兼高級副總裁 Doug Field 外，工程總監 Matthew Schwall、首席財務官 Eric Branderiz、業務發展副總裁 O'Connell、電池技術主管 KurtKelty、全球銷售和服務總裁 Jon McNeill 等高層管理人員紛紛離開了公司。尤其 Field 和 Schwall，兩位高層曾直接管理 Model3 的生產線，此次變動也令市場對特斯拉的擔憂進一步升級。

然而，儘管麻煩如此之多，特斯拉 Model3 依舊是美國最暢銷的電動汽車，有超過 45 萬人預定了新款特斯拉。

根據特斯拉近來流出的郵件，特斯拉雖然三月末未能實現 500 台的汽車周產量，但目前單周產能已恢復至 3500 台水平。馬斯克也曾在電話會議上承諾，今年三、第四季將會實現正向現金流和整體盈利。

從股價來看，特斯拉在連跌 12 日後首次反彈，截止本周一，特斯拉股票收漲 2.77%，報價 284.49 美元。