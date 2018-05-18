〈台幣戰30大關〉買美元定存賺匯差 6銀行推逾2%外幣優利方案

10 年期美債殖利率本周升破 3%，國際美元依舊維持高檔，新台幣貶值格局未改變，匯銀人士估計，新台幣近兩周有機會再現 3 字頭。而看準美元強、新台幣弱，民眾有賺匯差和利差的需求，目前市面上包括渣打銀、土銀、匯豐銀、中信銀、元大銀、星展銀等均陸續推出美元高利定存方案，其中年利率最高達 3%。

針對近期美元走勢，元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄表示，美國經濟數據穩健，加上美國聯準會官員言論，引發美債殖利率和美元飆升，本周美債殖利率再度攀升到 3% 以上，市場風險意識再起，美元指數成為資金的避風港，呈現明顯上漲趨勢。

Money101.com.tw 金融產品比較網表示，若看好美元接下來的走勢，手上也正好有一筆 3 個月以上不會動用到的資金，且有美元配置需求的投資人，可以挑選高利定存方案布局，賺取匯差與利息。

匯豐銀行表示，外幣定存投資一向是國人的熱門投資標的之一，而看好美元有望續強，匯豐銀行推出 6 個月期利率 2.6%、12 個月利率 3% 等美元定存優利專案，單筆承作金額均 1 萬美元以上，期限至 7 月 31 日。

至於土地銀行今年來也不斷美元定存優惠專案年利率持續高升，以民眾在網銀辦理、單筆 1000 美元，6 個月期的年利率來看，4 月年利率 2.1%，5 月再度提高至 2.2%，6 月年利率再攀升至 2.5%，期限至 5 月 31 日止。

星展銀行近期也推出好利成雙美元定存專案，1 年期利率 2.51%，加碼承作美元 3 個月期定存可享高利 2.61%，最低承作金額較高為 3 萬美元，該專案至 6 月 30 日止。

元大銀行的美利旺美元定存專案，則有 3 個月期年息最高 2.28%、6 個月期年息最高 2.38%、12 個月年息最高 2.2% 的美元優利定存。其中，1 萬至 10 萬美元，3 個月期利率新資金 2.15%、舊資金 2.06%；6 個月期利率新資金 2.25%、舊資金 2.16%；12 個月利率新舊資金皆為 2.2%，期限至 6 月 29 日或額滿為止。

渣打銀行推出的美元定存方案利率同樣高於 2%，其中 3 個月期利率 2%，6 個月期 2.58%，12 個月期則 2.38%，最低起存金額 3 萬美元，期限至 6 月 30 日止。

中信銀則提供 3 個月利率 2.28%，12 個月 2.38% 的優惠方案，最低起存金額為 1000 美元，期限至 5 月 31 日；值得留意的是，每家銀行可以定存的門檻不一，建議選擇前先釐清相關適用條件，以免權益受損。