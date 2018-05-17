偉易達(00303-HK) 沒因玩具“反”斗城清盤出現重大壞帳

玩具“反”斗城於2017年9月在美國及加拿大提交破產保護，隨後於2018年初將美國及英國業務清盤，作為偉易達(00303-HK)電子學習產品五大客戶之一，該集團對“反”斗城的銷售大幅減少，當中以北美洲和歐洲的銷售額增長最受影響。偉易達主席黃子欣於2018財年業績報告中指出，有關銷售已獲信貸保險保證，並確保收妥玩具“反”斗城的貨款。因此，集團並沒有因為玩具“反”斗城清盤而出現重大壞帳。

不過電子學習產品於2019財年的收入將受到玩具“反”斗城清盤的影響，儘管集團相信損失的銷售額最終大部份會由現有客戶填補。

偉易達公佈2018年3月底止年度業績，股東應佔溢利同比上升15.3%至2.63億美元；末期股息每股63美仙，全年股息80美仙，同比增長14.3%；每股盈利82.1美仙，升15.1%；毛利率由33.2%下跌至33；收入增加2.4%至21.3億美元。

盈利增幅高於收入增長，主要受惠於收入上升，以及無須再計入整合LeapFrog 業務相關的一次性支出，管理及其他經費因而顯著減少15.9%至0.78億美元。毛利率輕微下跌0.2個百分點至33%，主要由於材料成本上升。期內集團成功將大部份LeapFrog及Snom Technology 的產品轉為自行生產。

市場表現方面，主要市場北美洲，分部溢利錄得同比30.3%增長至1.19億美元；歐洲市場較疲軟，跌20.5%至0.395億美元；亞太區增長最凌厲，97.5%至0.39億美元。

偉易達獨立產品的銷售額亦有所上升，原因是嬰幼兒產品、學前產品和Kidizoom® 相機系列的銷售額均錄得增長。電訊產品業務中，家用電話的銷售額按年減少16.8%，主要是由於固網電話市場表現較預期差，加上下半年全球材料供應緊張所致。商用電話和其他電訊產品持續增長，銷售額佔電訊產品總收入的增至42%。

展望未來，2019財年收入預期會有所上升。電訊產品預計將重拾升軌，而承包生產服務的銷售額預期亦會錄得增長。電子學習產品的收入較難估計，因為短期內北美洲和歐洲的銷售額將受到玩具“反”斗城清盤的負面影響。

電子學習產品銷售額的不明朗因素及外匯匯率波動，令毛利率趨勢難以預測。原材料和直接勞工成本料將上升，而全球材料供應將繼續緊張。

此外，目前美國和中國大陸正發生貿易爭端。至今，已公布將有可能被徵收懲罰性關稅的產品清單中，並不包括偉易達的產品類別。可是，如果兩國貿易關係進一步惡化，有可能影響集團的業績。

集團對電子學習產品的長遠前景依然樂觀。並計劃在北美洲和歐洲推出新產品以加強其市場地位。獨立產品方面，集團將擴充偉易達嬰幼兒及學前產品系列，以及LeapFrog品牌的學習玩具。平台產品方面，集團將在大部份歐洲市場推出KidizoomSmartwatch DX2，並在美國及英國推出全新的LeapStart 3D，該產品配備互動3D全像投影和觸控發聲遊戲。在亞太區，集團預期電子學習產品將保持強勁增長。

電訊產品方面，集團預期收入將重拾升軌，因商用電話和其他電訊產品的銷售額增長預計將高於家用電話的銷售額跌幅 。

於2018年4月，偉易達於馬來西亞收購一項生產設施，用以製造高質素音響設備的固定資產及業務。再加上集團位於中國東莞現有生產基地的新廠房大樓投產，將使承包生產服務的產能增加近50%。

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