〈美股盤後〉關稅戰引爆 道瓊再度暴跌 兩天內跌幅逾1300點 標普抹去大選後漲幅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-05 05:49

‌



美國總統川普對來自中國、加拿大和墨西哥商品徵收近一個世紀以來最大規模的新關稅，標準普爾 500 指數週二 (4 日) 再度遭遇拋售，抹去大選後的漲幅。道瓊續跌超 670 點，兩個交易日累計跌幅逾 1,300 點。

‌



美國總統川普從週二起對加拿大、墨西哥銷美商品課 25% 關稅，同時提高中國商關稅至 20%。

對此，加拿大總理杜魯道宣布對價值約 300 億加元的美國產品徵收 25% 的關稅，包括柳汁、花生醬和咖啡，至於對剩餘的 1250 億加元產品關稅則將在 21 天後生效。川普則回應將對加拿大徵收更高的關稅。

中國也作出反擊，將於 3 月 10 日起對美國雞肉和豬肉等農產品徵收 15% 的額外關稅。墨西哥總統辛鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 也表示，將於週日宣布報復性關稅和其他措施。

貿易緊張局勢加劇了人們對經濟成長的擔憂，2025 年降息呼聲高漲，交易員預期聯準會 2025 年將降息 3 次。

美股週二 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 670.25 點，或 1.55%，收 42,520.99 點。

那斯達克指數下跌 65.03 點，或 0.35%，收 18,285.16 點。

S&P 500 指數下跌 71.57 點，或 1.22%，收 5,778.15 點。

費城半導體指數上漲 29.13 點，或 0.64%，收 4,604.51 點。

NYSE FANG + 指數上漲 17.47 點，或 0.14%，收 12,507.87 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 2.30%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.34%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.031%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.60%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.66%。

企業新聞

台積電 (TSM-US) 回升 4.06% 報每股 180.00 美元，換算價 1184.94 元，折溢價率 18.49%。

台積電週一增加美國投資 1,000 億美元，台新投顧表示，台積電在美國的新投資計畫或有助於緩解台灣半導體面臨的直接關稅風險。不過，兆豐國際投顧認為，台積電在美國設廠的成本估計比台灣高出 4 倍，對台積電基本面毛利率不利。

特斯拉 (TSLA-US) 週二重挫 4.43% 至每股 272.04 美元。中國乘用車資訊聯席會 (CPCA) 最新數據顯示，2 月美國汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 銷售了 30688 輛中國生產的電動車，較去年同期下降 49.2%

蘋果推出搭載 M3 晶片的 iPad Air 和全新巧控鍵盤，市場反應平淡，蘋果 (AAPL-US) 微跌 0.88% 至每股 235.93 美元。

目標百貨 (TGT-US) 下滑 3.00% 至每股 117.14 美元。儘管目標百貨在盤前公布超出預期財報，這家零售巨頭的股票早盤幾乎沒有變動，因為該公司警告，關稅將給第一季利潤帶來壓力。

同時，百思買 (BBY-US) 下殺 13.30% 至每股 75.20 美元。百思買警告，消費者的持續壓力預計將損害其銷售，投資人忽視其超出預期的第四季營收。

華爾街分析

加拿大皇家銀行全球資產管理公司 BlueBay 美國固定收益主管 Andrzej Skiba 研判：「美國對墨西哥、加拿大和中國採取的行動所引發的貿易戰可能只是開始，未來幾週將對歐洲徵收關稅，並採取其他普遍措施。這將導致通膨，聯準會不太可能在這種環境下降息。」

凱雷集團執行長表示，「川普關稅措施實施後，這會持續引發通膨，市場波動將加劇，企業應『繫好安全帶』。我們只是不知道關稅討論將會走向何方，現在評斷它言之過早。」

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 表示：「既然這些關稅風險已經成為現實，市場必須重新定價，在等待週五美國非農就業報告之際，市場未來幾天可能仍會緊張不安。」