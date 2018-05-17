【港股解碼】霜凍致使蘋果現貨產量大減，期貨遭遇爆炒

自蘋果期貨上市就備受投資者的關注，加上近期蘋果現貨的生產基地遭遇了霜凍，幾個主要生產蘋果的地區受影響均比較大，市場普遍預期今年蘋果產量將出現大幅減少，不管是市場投資者、投機者還是套期保值的果農在期貨上做多動機都比較大，傳遞到期貨市場就是連續大幅上漲，成交持倉比超過10倍，面對這樣火爆的蘋果期貨市場，市場的參與者不禁要問到底是需求決定的還是有人在乘機炒高期貨價格？



全國蘋果主產區產量均大幅下降

蘋果期貨價格的大幅走高也並不是沒有邏輯，近期由於天氣原因全國蘋果邊花受凍，產量預計減產20%，一些優質品種減產幅度或者更多。據中國蘋果網數據公佈，全國生產蘋果較多且影響較大的三個省份減產均比較厲害，其中包括陝西、甘肅和山西。

陝西總產量預估占到全國產量的25%，預估減產幅度在47%左右，對全國蘋果產量影響幅度在12%左右；甘肅省蘋果產量受災情影響比較嚴重，總產量受災情影響預計減產幅度在65%左右，但甘肅全省產量在全國占比相對較低（8.5%左右），所以甘肅省大幅減產對於全國蘋果產量影響5.5%左右；山西省總產量占到全國的10%左右，災情對於山西省蘋果產量影響在34%左右，對於全國產量減產的影響在3.5%左右，綜合上述三省減產量對於全國減產量影響在21%左右。

受災嚴重的三個省份加上一些受災較輕的省份如：山東、遼寧等，影響全國的減產量應該在32%左右，而短期蘋果期貨價格漲幅超過50%，漲速和漲幅明顯過快。



（數據來源：中國蘋果網)

期貨市場漲幅過快引發交易所關注

由於蘋果減產消息基本確定，加上一些投資者利用資金優勢大幅推漲蘋果期貨價格，短短不到兩個月時間蘋果期貨價格漲幅超過50%。這麼大幅快速的上漲引發了監管層的關注。 5月16日下午，鄭州商品交易所（下稱“鄭商所”）提示風險稱，近期影響蘋果市場的不確定性因素較多，價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。同時，鄭商所將蘋果期貨所有合約的今倉交易手續費上調至3元/手。

那麼蘋果期貨價格短期漲幅這麼大，是不是由於倒春寒影響的？筆者認為，推動蘋果這輪上漲的主要原因有兩點，一是倒春寒影響蘋果產量，二是投機者增加推動期貨價格。

其一，推動蘋果期貨價格大漲的主因是市場預期倒春寒對於蘋果現貨產量的影響，需求影響著供給，供給也反過來影響著需求，這需求沒變的背景下，供給出現減少，價格必然會出現上漲。雖然推動蘋果期貨價格大幅上漲的主因是市場預期產量下降，但短期漲幅太快，必然會出現泡沫。

其二，由於蘋果期貨推出時間不長，蘋果期貨市場的投資者不了解交割規則，很多投資者對於蘋果期貨的理解有較多偏差，以為價格相對較低的山西紙加膜蘋果也可用於交割，於是大量沽空蘋果期貨套利，導致蘋果期貨的價格低於現貨的價格。而這次一些大型投資者利用氣候原因導致蘋果現貨減產，進而大舉推高期貨價格，致使期貨價格短期大幅超過現貨價格。

國內推出蘋果期貨是一件好事，在以前沒有推出時，與蘋果產業鏈相關的主體難以主動應對市場供需變化，只能被動承受價格波動風險，經常造成果農和企業盲目囤積蘋果，蘋果期貨的出現可為果農及交易商提供避險功能，通過套期保值實現風險的轉移，保障其利益不會進一步受損，以此提升蘋果產業鏈的抗風險能力，實現產業平穩發展，而一些想要在蘋果期貨市場投機短期賺取差價的一批人，應該且行且珍惜。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩、唐文英

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