【港股解碼】消費貸猛增：你能否克制提前消費的慾望？

不知從何時​​開始，超前消費已經成為時下流行的生活方式，分期購物、貸款買房（買車）似乎已經走進每個人的生活之中。曾經那輩對吃一頓飯的飯錢都要憂慮再三，吃穿用度無一不節儉的人，可能想像不到，如今的兒孫們已然如此會享受。

那種樸實的、忍耐吃苦型的生活方式已經成為過去，起而代之的是“超前消費”、“提前享受”的理念，信用卡得到了越來越廣泛的推廣，無論是傳統銀行、互聯網金融、P2P平台、甚至是電商平台都開始推出信貸業務，似乎隨時可以貸款，似乎無處不能享受，慾望被無節制地放大，似乎想要什麼都可以立刻得到滿足。這個時代在追求兩個東西，一個是“快”，一個是“享樂”，而消費貸，便是把握了這樣的時代心理——即刻的享樂。

人都是赤條條地來，赤條條的走，百年之後，無人不是一把灰，不知四散在何處。或許及時享樂，在某種程度上卻是可以追尋到一種意義，一種把握當下的意義，但是這也極度考驗消費者的心理，考驗其能否負重前行，以“負債者”的身份生存下去。無論選擇什麼樣的生活方式，人的一生都會這麼過去，只看你是否活得稱心如意，消費貸或許可以讓人快速“如意”，只是當你習慣消費貸之後，你還能收得住手嗎？

我國：消費貸迅速上漲



來源：極光大數據

從上圖之中可以看出，2012年之後，我國金融機構本外幣住戶消費性貸款餘額不斷攀升，已經從2012年的10.4萬億上升至2017年的31.5萬億。其中增長最快的是2016年，相比2015年增長了32.1%。最新的數據時，截止2018年第一季度，消費性貸款餘額達32.9萬億。

實際上，消費貸在中國的是歷史並不長，從1985年中國銀行發行國內首張信用卡開始，中國消費金融拉開了序幕。從1985年至2009年的很長一段時間內，我國的消費金融均處於起步狀態。 2009年至2013年期間，消費金融進入推廣階段，2015年後，消費金融開始在全國范圍內普及。 2016年之後，消費金融迅猛發展，在為有資金需求的消費者帶來便利的同時，過度借貸、重複授信、洩露隱私和暴力催收等不規範做法也伴隨出現；為了消費金融健康有序發展，監管機構開始出手整頓，行業進入調整期。

嚴打鑽空：消費貸首付

目前，消費貸亂象頻發，P2P平台、或是持有網絡小貸拍照的電商平台，或是無金融牌照的助貸平台、還有金融風控提供商紛紛入場，彷若群魔亂舞。所幸的是，有亂象，就會有打擊，目前國家嚴格進行“穿透式” 監管，防范金融風險；政策法規全面收緊小貸公司和P2P的資金來源和流轉，行業面臨洗牌，未來合規發展是消費金融平台的發展方向。

消費貸之中還有一個亂像不得不提，便是由於房地產的限購限貸，消費者藉由消費貸來變相投入房市，或是用來補充首付空缺，或是用來還款。

一方面，這是房價過高的後遺症；另一方面，“房子概念”已經根深蒂固地埋在國人心中。房子，對於中國人來說，已經不僅僅是居住空間，對於中國人來說，這也是娶媳婦、嫁女兒的籌碼，是以後讓孩子可以上更好學校的保障。有多少中年人，勞碌半身，只為為子女購置一間新房，又有多少青年人，在大城市中努力打拼，卻還是感嘆房價遙遠，時運不濟，難以立足。房市不降溫，房子所涉及的學區房概念、婚嫁概念不改變，國人的一生都將被捆綁在這一畝三分地上，得不到自由。但是誰又說活著一定是為了買房買車？一定是為了更好的物質生活？當國人走出誤區的，享受自由的那一天，便是樓市被“拋棄”的那一天。

只是，這樣的自由還很遙遠，現實還是很殘酷，或許消費貸還是能夠在現實意義上最大滿足購物的自由，只是這樣的自由是有代價的，人們消費的到底是金錢，還是慾望？或許誰也說不清楚了。

作者：施琳慧

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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