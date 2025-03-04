〈美股早盤〉川普關稅引發報復 主要指數齊開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-04 22:46

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美股主要指數周二 (4 日) 全面開低，原因是川普對加拿大、墨西哥和中國關稅如期生效，導致其中一些國家採取報復行動，重創投資人信心。與此同時，交易員認為加稅戰加劇增添對美國經濟成長擔憂，預估聯準會 (Fed) 今年可能會降息 3 次。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 430 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌近 170 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌 0.3%。

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全球貿易戰升級，川普對墨西哥、加拿大和中國加徵關稅，這是他迄今為止最大規模的貿易重構行動。加拿大宣布對美國進行大規模關稅反擊，中國則對部分美國出口商品徵收高達 15% 的關稅。由於擔心美國經濟放緩，交易者紛紛加碼押注聯準會 (Fed) 將降息。

位於巴黎的 Optigestion 基金經理 Nicolas Domont 表示：「我們正處於一個下行市場，並不知道何時會停止。這並不是災難性的，但我們仍在等待一些好消息。」

貨幣市場首次完全定價今年將進行 3 次降息，每次降息 1 碼 (25 個基點)，這一預期自去年 12 月中以來首次出現。歐洲的情況類似，交易員也加大了對歐洲央行(ECB) 降息的押注。

墨西哥披索兌美元貶值 0.5%，而加幣則小幅上漲，結束了連續 7 個交易日的下跌。避險資產如瑞士法郎和日元大幅上漲，黃金價格突破每盎司 2,920 美元。

交易員的部分焦慮來自美國與烏克蘭關係的破裂。在與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的激烈爭執後，川普決定暫停所有對烏克蘭的軍事援助。

與此同時，歐洲市場持續受到軍事支出預期的影響，歐元上漲 0.5%，達到今年的最高點，且一籃子國防股創下歷史新高。

富達國際全球宏觀與戰略資產配置主管 Salman Ahmed 表示：「我們需要清楚知道美國對歐洲關稅的具體計劃。這可能與加拿大和墨西哥的關稅政策不同，因為它們之間的相互關係不同。這對歐洲股市表現的持續性來說是一個未知數。」

亞洲市場方面，中國股市小幅下跌，市場猜測中國對美國加徵關稅的反應採取較為謹慎的態度，避免了全面貿易戰的升級。

另外，印度的 NSE Nifty 50 指數延續下跌，創下連續第十天下跌的紀錄。海外投資人繼續撤出市場，擔心經濟成長放緩和相對較高的估值問題。

截至台北時間周二（4 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.50%，至每股 277.54 美元

中國公布數據顯示，特斯拉 2 月批發銷量 30,688 輛，較 1 月批發銷量約 63238 輛下降 51.5%，較去年同期下降 49.2%。特斯拉在中國市場的表現落後競爭對手。比亞迪報告稱，上個月乘用車銷量成長 161.4%，達到 318,233 輛。特斯拉盤前跌超 3%。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 4.53%，至每股 115.29 美元

目標百貨盤前公布去年第四季業績，營收為 309.1 億美元，年減 3%，分析師平均預期為 308.4 億美元；每股獲利為 2.41 美元，分析師平均預期為 2.26 美元。該季同店銷售額成長 1.5%，分析師預期為 1.3%。該公司警告，未來幾個月利潤將面臨「重大」壓力，原因是 2 月銷售疲軟以及圍繞消費者信心和關稅的不確定性等因素。

Honeywell(HON-US) 早盤股價下跌 0.18%，至每股 211.64 美元

漢威 (Honeywell) 周二表示，宣布以約 22 億美元收購泵浦和壓縮機製造商 Sundyne，這筆交易進一步延續該公司積極的併購步伐。這筆全現金交易於周二早上公開，Sundyne 目前由私募股權公司 Warburg Pincus 持有，該公司已經擁有 Sundyne 五年之久。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

巴克萊策略師表示，隨著本周重要的宏觀經濟數據發布，美國大選後助推美股的樂觀情緒可能會持續消退。本周的非農業就業和 ISM 數據可能對市場至關重要，因為糟糕的數據可能會進一步削弱已經開始轉為負面的美股情緒。