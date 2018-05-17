〈財報〉網易第一季獲利未達預期 盤後股價重挫逾6%

網易 (NTES-US) 週三盤後公布第 1 季未經審計財報，基於非美國通用會計準則 (Non-GAAP)，單季淨營收人民幣 141.73 億元。由於整體獲利未達預期，盤後股價下挫 6.77%，報 247.98 美元。

網易盤後大跌 (圖表取自 Google)

財報顯示，網易 2018 年第 1 季淨營收人民幣 141.73 億元，年增 3.9%；淨利潤為人民幣 7.52 億元，去年同期為 39 億元；毛利潤為人民幣 59.54 億元，綜合毛利率為 42.0%。

網易財報也出現匯兌損失人民幣 3.751 億元，調整後的每股盈餘為 1.61 美元，低於預期的 2.15 美元。

分項目觀察，遊戲仍是網易主要收入來源，期內收入約人民幣 87.61 億元，去年同期為 107.355 億元。電商業務收入人民幣 37.32 億元，去年同期為 185.73 億元。廣告服務淨收益為人民幣 4.620 億元，去年同期為 4.452 億元。

遊戲業務方面，財報指出，線上遊戲毛利下滑，主要是自產手遊如《陰陽師》和《倩女幽魂》對收入的貢獻下滑。此外，《荒野行動》和《終結者 2：審判日》第 1 季商業化進程順利，主要通過銷售遊戲內虛擬產品實現變現。其中《荒野行動》在海外市場表現不俗，特別是在日本遊戲市場排行榜上一直名列前茅。