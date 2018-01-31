中美聯手「玩」很大！網易結盟美泰兒 搶攻手遊商機

本文來自華爾街見聞旗下「全天候科技」，悅讀更多請登錄 www.awtmt.com 或關注微信號「全天候科技（ID:iawtmt）」 。

以遊戲業務見長的網易正與全球著名玩具公司美泰展開合作。

1 月 30 日，網易與美泰宣布，雙方成立了合資公司 Mattel 163，並共同組建了世界級出版發行工作室。在新成立的 Mattel 163 公司中，網易和美泰將各占 50% 的股份。

網易與美泰合作的首款產品 UNO 手游 H5 版本，已於今年 1 月 25 日在 Facebook Messenger 上線，這也是網易首次在海外發布 H5 產品。目前，已有超過 300 萬海外玩家體驗了 UNO 手游。此外，雙方今後還將圍繞美泰旗下芭比娃娃、托馬斯小火車等眾多國際知名 IP 展開合作。

圖：UNO 手游

美泰是全球最大的玩具公司之一，擁有眾多風格不同的知名品牌，旗下的 UNO 紙牌自推出以來暢銷上百個國家和地區；芭比娃娃作為史上最受歡迎的玩偶之一，全球累計銷量超過 10 億個，如今仍深受女孩們喜愛。

然而，在過去 4 年，美泰銷售收入和利潤不斷下滑，這既是因為兒童的注意力轉向了影音網站 YouTube, Netflix 以及社交媒體，也因為公司受到一些小型玩具廠的競爭。2017 年，美泰股價下跌了 40%。

自從谷歌前高管 Margo Georgiadis 去年初接任美泰公司 CEO 以來 ，她一直推動美泰從傳統玩具中「進化」。Georgiadis 十分重視中國市場的機會，她在去年表示，「這來自於基本的事實：中國有 2.1 億個孩子，而美國有 5500 萬個孩子」，美泰希望藉助數字化玩具，在 2020 年前使公司在中國的業務增長三至四倍。

網易是中國第二大遊戲出版商，曾發行包括《夢幻西遊》、《大話西遊》、《陰陽師》在內的多款熱門遊戲，角色扮演類遊戲《陰陽師》在 2016 年的下載量超過 2 億。過去一年，在線遊戲業務為網易貢獻了約 55 億美元的營收，這超過了美泰公司同年 51 億美元的總收入。

『新聞來源／華爾街見聞』