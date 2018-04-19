VHQ-KY朝互聯網發展 與網易擴大合作進軍遊戲市場

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 董事長劉國華指出，今年整體狀態及前景非常不錯，第一季獲利有機會創同期新高，全年仍呈現逐季成長態勢；他說，VHQ 在廣告及電影領域站穩腳步後，未來將朝互聯網、電視及遊戲發展，擬與中國網易在遊戲內容上加深合作，成為「泛娛樂產業」。法人指出，VHQ 首季每股盈餘有機會站上 3 元，全年獲利將再創新高。劉國華指出，2013 年開始進軍大陸市場至今，從單純廣告切入電影領域，5 年時間營收成長 5 倍，去年開始著手進行 5 年計畫，朝互聯網、電視發展，今年就可以看到互聯網這塊發展，明年不排除跨入遊戲，將與中國網易在遊戲內容上加深合作，成為泛娛樂產業，盼未來 5 年能再一個 5 倍的成長。



2017 年底來看，廣告佔營收比重約 30-40%，電影約 50-60%；今年廣告佔比會略為下滑，不過仍維持一年約 5% 的成長，至於電影部分，每年市場維持成長 40%，而公司今年也會維持比市場成長率更高。



劉國華指出，將提高後製特效業務量及訂單能見度，VHQ 購買木星時代公司 70% 股權後，將直接參與電影及電視劇的前期劇本構思及概念設計，並取得作品絕大部分的後製特效業務，有效提高公司在後製特效業務的份額，並拉長整體訂單能見度，挹注公司整體營收及獲利水準。



劉國華表示，木星時代的主要團隊曾任職華誼兄弟集團，且與中國中央電視台、北京電視台、浙江衛視等主要電視台維持良好關係，2017 年主要作品包括電影「合約男女」、電視劇「奔向延安」等，木星時代目前規劃的電影約 2 部，電視劇為 4 部，對於 VHQ 拓展電影及電視劇的後製特效市場有相當的助益。



展望 2018 年，劉國華表示，目前在手的訂單包括電影 15 部及網路劇 4 部，類型大多數以科幻及古裝類為主，整體訂單能見度延長至 2019 年上半年；至於收購木星時代公司預計第二季完成並後續開始貢獻營收，跨足電視劇業務及提高後製業務量等效益，預估下半年即可望顯現。



中國影像產業發展迅速，網路視頻與電視台播出的網台聯播成為新的主流趨勢下，VHQ 也擴大中國規模並大舉徵才，盼年底前再增 100 人，員工朝 550 人發展，目標 2020 年達到 1000 人。



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