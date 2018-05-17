分析師：近日美股見訊即賣型態 反成推升股市動能

一位分析師認為，最近美國股市的走勢為今年夏季大盤方向指引出一些好消息。

他說，首先，超過一半以上的企業在發布優於市場預期的財報後，第二天股價幾乎都下跌達 2%。一個最典型的例子就是 Nvidia (NVDA-US)，在上周發布財報後遭到拋售，但現在股價又回來了。

Johnson Research Group CEO 兼研究總監 Chris Johnson 說：「這是一個『上頭條就賣』或『見訊即賣』類型的股市，它為投資人提供了退場轉進的機會。」

他認為，「這有助於在今年夏天成為推動股市的動力。」

美股 16 日收盤走高，小型股羅素 2000 以創新高紀錄收盤。Johnson 說，這也是一個明顯的跡象。

他說，「當羅素 2000 引領股市走高時，這就是一個真正的牛市，那些股票是你想投資的對象。」「儘管目前正進入季節性較弱的時期，但股市已正在築底。」

瑞銀集團高級投資組合經理 Jim Lacamp 也認為，股市非常健全，並表示對於 10 年期國債殖利率 16 日收報 3.095%「一點也不在乎」。這個殖利率是 2011 年以來的最高水平。

「如果你看到股市一再挑戰 200 日均線，然後攻克它，這是個非常良好的跡象。因為在此同時等於在波段中奠定了低點。」他說。

此外，Lacamp 補充，營收成長強勁，小型股創新高，中型股「表現良好」，企業開始正常支出而且零售銷售相當強勁。

在這種氛圍下，Lacamp 建議金融、非消費性必需品、材料和科技。而 Johnson 則是建議能源和零售類股。