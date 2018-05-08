美企業估計2018年資本支出增加 惟加徵關稅將提高成本

彭博社報導指出，一項非官方調查數據顯示，美國企業調升了今年的投資展望，同時卻也指出關稅將抬高價格並對供應面起到干擾作用。供應管理協會 (ISM) 的半年度預測報告顯示，製造業採購經理人預計 2018 年資本支出增長 10.1%，遠高於去年 12 月公布的上次報告中預測的 2.7%。服務供應商預測投資增長 6.8%，高於上次報告中預計的 3.8%。此外，與上次的報告相較，製造商的招聘計畫小幅增加，服務業則沒有變化。



這份報告還顯示，一小部分受訪者將稅法改革作為其資本支出計畫的驅動因素，不過比例要高於新稅法實施前上次調查中的結果。對大多數受訪者來說，促使其作出投資決策的主要是整體商業前景。



此外，絕大多數採購經理人報告稱過去六個月裡公開招聘雇員有難度，但製造業中只有 53% 的人表示提高了工資以吸引工人。在服務業方面，只有 36% 提高了薪酬。



ISM 調查得出的預測與近期數據一致，顯示未來幾個月經濟將反彈，勞動力市場依然緊張，但薪酬增長幅度不大。



這份 ISM 報告凸顯了企業對關稅的擔憂。近 60% 的採購經理人表示，他們預計供應鏈會出現延誤和中斷。



大約 74% 的製造業受訪者預計進口稅會提高他們出售的商品的價格，他們的價格漲幅預測中值為 3%。服務行業的受訪者對關稅的價格影響幾乎平分秋色，對於預計價格上漲的服務業採購經理人，他們的預測中值為上升 5%。



製造商預計今年的銷售額將增長 6.6% ，高於 12 月份時預計的增長 5.1%。服務業提供商預計銷售額增長 3.2%，低於之前預計的 6%。

