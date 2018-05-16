〈鉅亨觀點〉拿股價比薪資 無非是張飛打岳飛

台灣的低薪效應，是整個社會關注的議題，而被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 近期股價因為基本面持續好轉而飆上 1000 元，躍居台股股后，卻遭立委點名薪資過低，這樣的比喻，無非就是張飛打岳飛，亂扯一通。

分析國巨股價之所以會一路走揚，說穿了，最主要的關鍵，是國巨在 5 年之內進行了 4 次現金減資，包括 2013 年減資 30%、2014 年減資 70%、2016 年減資 70%，2017 年又減資 30%，讓股本從最早減資前的 220 億元，一路降到 35 億元。

當然近 2 年被動產業供給逐漸吃緊，也讓國巨的營運跟著起飛，更是其中的基本面關鍵，尤其日系被動元件廠紛紛將產能移往車用市場，使得智慧型手機市場被動元件供應陷入吃緊，因此也讓台灣被動元件廠有了漲價的空間。

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘有一句名言，魔鬼藏在細節哩，放到現在的被動產業來說再適合不過，因為被動元件報價都是以千顆報價，每千顆報價不過僅數美元，但是只要少了一個，就算連 iPhone 也無法出貨。

用股價來比員工薪資，如果按這個邏輯，到底股價多少應該要給多少薪資才合理，那股價不高，甚至是跌破票面的公司，是不是只要給基本薪資就好。