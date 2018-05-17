盤前財經大事搶先讀2018年5月17日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

日本 3 月機械訂單

馬來西亞 Q1 經濟成長率

印尼央行利率決策

法說會：為升、致茂、台光電、台新金、中磊、中壽、百達 - KY、淘帝 - KY、動力 - KY、東洋藥品、醫揚、慧智

股東會：東森、京城銀、岱稜、創意、如興、瑞祺電通、生華科、富鼎、富邦媒

除權息：土銀國泰 R1、兆豐國泰 R2

中華電 499 申辦達百萬件 引爆服務品質爭議 NCC 最快下周開罰

電信三雄 499 吃到飽方案引爆全台搶辦熱潮，尤以中華電 (2412-TW) 門市塞爆情況最為嚴重，NCC 昨 (16) 日指出，初步了解，光是中華電 7 天的申辦量就達百萬件，針對相關的消費者權益保障及客服能量等爭議，將給業者再次說明的機會，最快在下周開罰；另外，也會注意是否有網速變慢的情況。閱讀全文...

〈財政部報告搶先看〉離岸風電融資國銀有兩難處 財部祭 4 大策略因應

財委會今 (17) 日將考察公股銀行辦理離岸風電聯貸狀況，根據財政部書面報告指出，目前離岸風電融資部分，公股銀行尚無任何承作聯貸案，因國銀普遍面臨兩個難處，包括高銀行授信風險且評估不易、國內銀行缺乏離岸風力發電專業風險評估人才和經驗，因此，接下來將祭出包括加強教育訓練、設立第三方公正機構專案評估協助等 4 策略因應。閱讀全文...

〈金管會立院備詢〉年輕人不買股有 5 大理由 顧立雄一個月內提對策

台股站穩萬點將在下週三 (5/23) 滿周年，但立委余宛如昨 (16) 日卻指出， 30 歲以下年輕人投資台股占比不到一成，並提出年輕人不買股的五大理由，要求金管會研議因應之道，對此，金管會主委顧立雄允諾一個月內提出對策。閱讀全文...

日本經濟 2 年來首見意外衰退 肇因消費和資本支出惹的禍

日本經濟第一季 GDP 兩年來首度萎縮，由前一季的成長 1.6% 降至 - 0.6%，減幅超出原先市場預期的 - 0.2%，主要是因資本支出和私人消費持續低迷，經濟學家預估，隨著全球經濟重拾動力，本季將出現反彈。閱讀全文...

索羅斯 Q1 買了什麼？亞馬遜、網飛、谷歌... 特斯拉債券！

一份監管單位文件顯示，金融巨鱷索羅斯 (George Soros) 的投資公司在第一季買下大量的特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 債券，給了背負沉重壓力的特斯拉公司強大支撐。閱讀全文...