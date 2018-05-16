美股下一次風險是Fed債券到期日：5/31？

投資人是否對美股大盤的漲跌心存懷疑？是否漲跌與技術面出現了不相關性？市場是否真的是理性的？

著名財經網站《MacroTourist》分析提道，美國聯準會 Fed 通過購買債券擴大其資產負債表的日子 (量化寬鬆 QE)，導致了股票市場過去幾年出現的巨大漲幅，這些債券購買是通過永久性開放市場操作 (Permanent Open Market Operations，POMO) 進行的，而《MacroTourist》在分析 POMO 與聯準會資產負債表於股市的關係後，發現有正相關。

可以確定的，Fed 的債券購買計劃對股市有直接的影響，並且在追蹤了債券購買量與股票市場表現的差距後發現，債券購買量越大，股市表現越好。

然而，現在 Fed 早已開始縮減資產負債表，雖然起初縮減的力道不大，但累積的規模，正在逐漸墊高。

Fed 有一個廣泛的清算資產負債表與到期日時程表，雖然沒有系統性地出售其投資組合，但會允許投資組合到期，不再進行本金再投資。

這意味著在這個過程裡，股市會有點不穩定。

舉例來說，週二 (15 日) 有 260 億美元的債券到期，美股就出現了較大跌幅，《MacroTourist》更統計了過去 Fed 手上債券到期時，與當日美股的關係，如下圖所示，多數時間當 Fed 手上債券到期日出現，美股下跌機率即非常高，因此可推斷，在 Fed 債券到期日的當天，會給予美股負面的影響。

美債券到期日及大盤趨勢 / 圖：MacroTourist

如投資人欲觀看 Fed 的投資組合，可上官網查看。下一個到期日為 5 月 31 日 (週四)，Fed 將有約 290 億美元的債券到期。