台股盤中─權值熄火、金傳股撐盤 平盤附近震盪 10900點得而復失

受美股收低影響，台股今 (16) 日以小跌 1.19 點開出後翻紅，早盤指數最高站上 10915 點，不過鴻海、大立光、台積電等權值股走弱，10900 點得而復失，持續平盤震盪整理。分析師表示，金融、傳產接棒，國泰金、台化、台泥等金融、傳產股接棒電子股輪動，擔任穩盤角色，估計在類股輪動下，台股仍有機會力守高檔。

蘋概三雄今日早盤均走跌，大立光開低走低，盤中一度翻紅落在最高點 4120 元，隨後又再翻黑，跌幅近 0.5%；台積電同樣以 229.5 元開低走低，最低一度落在 228.5 元，跌近 0.5%；鴻海則在第 1 季財報不如預期下，股價連日拉回，股價最低落在 84.1 元，跌幅近 2%。

觀察盤面個股表現，南亞科獲利表現增溫，同時傳出第 2 季營運表現可望優於法說預期，今日股價開高走高，最高衝上 104 元登上百元俱樂部，股價漲近 7%；半導體矽晶圓需求暢旺，族群股價持續衝高，台勝科盤中一度奔上漲停 170.5 元，合晶也一度漲停達 63 元，環球晶同樣衝高至 627 元，漲幅逾 8%，並創上櫃來歷史新高價。

受惠金控獲利大幅成長，金融股今日普遍走高，國泰金控擬發行特別股 7 億股，預計 6 月底完成募資，今股價漲近 2%；富邦金則在旗下 4 家主要子公司獲利皆呈成長下，總資產續創歷史新高，今股價同樣上漲近 2%。

其餘金融股部分，日盛金、第一金、中信金、國票金、新光金、兆豐金、開發金均呈現漲勢，玉山金、華南金、元大金則下跌。

整體來看，分析師表示，台股短期仍受國際貿易情勢、中東地緣政治等不確定因素影響，可能形成台股上檔壓力源，不過在首季財報公布後，短線仍有 520 行情支撐，估計指數將呈漲多整理的區間震盪格局。

投資題材上，可留意受惠中國市場產業好轉的水泥股、受惠 AI 題材的 IC 設計、前進中國的半導體供應鏈以及循環性消費股等。