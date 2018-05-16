受惠於川普關稅？橋水Dalio：加入購買鐵礦石生產商Cliffs的行列

美國總統川普在今年 3 月簽署命令，對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，美國最大的鐵礦石生產商 Cleveland-Cliffs 公司受惠於此政策，對沖基金紛紛增加該公司的持股量，當中包括億萬富翁 Ray Dalio 的知名橋水基金 (Bridgewater)。

Cliffs 的表現優於競爭對手

《彭博社》整理 4000 多份監管文件數據指出，截至 15 日，資金管理人對 Cleveland-Cliffs 公司 (CLF-US) 的持股增加 1390 萬股至 1.6 億股。富達投資的持股增加 3 倍之多，成為該鐵礦石生產商的第 3 大股東，橋水基金則增持 189 萬股，為該公司持有美國上市公司股份中，增加第二多的。

總部位於美國俄亥俄州克里夫蘭市的 Cleveland-Cliffs，為礦業與自然資源公司，主要生產鐵礦石，旗下擁有 4 個鐵礦區，股價在 15 日上漲 2.27%，收於 8.57 美元，在第 1 季股價下滑 3.6% 後，在本季已強勁反彈，大漲 23%。

Cleveland-Cliffs 股價日線走勢圖

川普 3 月 1 日宣布美國決定對進口鋼材徵收 25％的關稅，國內生產商利潤受到全球供應過剩影響被擠壓，此政策對美國生產商為利多。

美國對煉鋼用鐵礦石的需求強勁，投資者持樂觀態度，湧入投資 Cleveland-Cliffs，該公司第一季營收表現優於預期，並上調銷售預測。

但本月公佈的監管文件，僅統計至 3 月 31 日，對沖基金持有的部位在 4 月份可能有發生變化。

根據監管規定，在美國管理超過 1 億美元的基金公司，必須在每個季度結束後的 45 天內，向 SEC 提交 13F 表格，申報他們的投資及持股情況，但申報內容不包括非美國證券、非上市公司的持股以及現金。