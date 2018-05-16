港股盤前—31000點防守力 備受考驗

香港鉅亨證券 2018年5月16號8點23分

今天推介股份：新華教育（2779）- 見下列第一點簡評。

1）受騰訊（700）績前走弱及重磅股獲利盤湧現下，恆指週二高開 30 點後整天受壓，並已全日低位收市，大跌 390 點並結束 6 連升。成交金額按日下跌約 1.5% 至 1052 億。滬深港通成交金額按日也大跌約 33% 至 128 億，淨流出金額約 12.4 億。雖則指數大跌，但仍有多個板塊表現強勢，包括教育、電力、風能及醫藥股。做空方面，佔大市成交上升至 12.8%，為 5 月 3 日的新高。牛熊証方面，熊証重貨區在 31600-31699，牛証則仍在 30700-30799。

簡評：六連升後大跌近 400 點，是見頂回落或是健康調整屬見仁見智。相信大家也會認同答案是在騰訊業績後的走勢。昨天的弱勢可能是和 MSCI 比重下跌有關。（MSCI 中國指數由 17.5% 減至 16.36%）筆者曾說過騰訊 380 元以下可分段吸納，現在依舊不變。還記得上週力保系新的一批掛鈎票據嗎？接貨價是 389.6379、6 月 19 日到期。陰謀論看騰訊短線可能又要下試 390 元以下。回説大市，昨天走勢絕不討好；不但以全日低位收市，且做空率也攀升，看來要考驗 31000 點的防守力。



昨天的 4 個強勢板塊中，電力和風能在估值上應還有上升空間。（華能（902）、華電（1071）、龍源（906）和華能新能源（958）依然可取）教育股中，成峰（1752）和新華（2779）昨天表現突出。筆者較偏好後者。如能突破之前高位 $3.47，有望如其他教育股般大漲。保薦人最新研究報告給予目標價 3.7，可跟進。醫藥股.... 真的太貴了。

2）信報報導：地政總署公布，新地（16）以 251.61 億元奪得九龍東啟德地皮，每方呎樓面地價 17777 元；成為賣地表住宅新地王。

簡評：老牌地產商高價投得地皮，二手市場即現多宗反價。消息對本地地產商是正面，尤已是近日有新盤推出的發展商，新世界（17）、會德豐（20）長實（1）和保利實業（119）可留意。另恆地（12）和會德豐在區內也有購入地皮，是曲線受惠者。

3）受美國 10 年期債劵殖利率升上 7 年高位，拖累美股三大指數週二全面下跌。道指結束 8 連升，下挫 193 點或 0.78%。標指和納指則分別下跌 0.68% 及 0.81%。十年期國債債息最新報 3.072%。港股 ADR 收跌約 122 點，拆合等於恆指 31030 點。另外，北韓突然叫停與南韓的高層次對話，以示不滿南韓與美國展開原定的聯合軍演。此舉令到即將舉行的美朝峰會可能出現變數。

4）個股消息

利好：中金 （3908）- 首季股東應佔淨利潤按年增長 77.81%。

利空：

九興（1836）- 其客戶 Rockport 在美申請破產保護，可能會對集團的業績及經營產生重大不利影響。

創科（669）- 其美國客戶家得寶（Home Depot）首季營業額不及預期，股價挫 1.62%。



5）新股訊息：今天上巿的兩隻創業版股票，昨天在輝立暗盤表現如下：

智紡（8251）- 收報 0.63 元，升 8.62%。

皇岦 （8105）- 收報 0.455 元，升 13.75%。