不要掉以輕心！美股相關性依然很高

美股近來上演了一場全線反彈，道指連漲七日，讓擔心牛市見頂的投資者們暫時鬆了一口氣。

但 DataTrek Research 分析師 Nick Colas 提醒稱，股市似乎已經站穩了腳跟，但從依然處於高位的資產價格相關性來看，我們還沒有走出困境，現在還不可以掉以輕心。

為什麼要擔心相關性？Colas 解釋道，較高的相關性意味著，即便是輕微的市場動盪，都將導致巨大的波動性。

(圖片來源：DataTrek Research)

今年以來，要想在美股獲得跑贏大市的回報率簡直太容易了，只要大膽超配科技股，並以均等權重的方式配置所有其他板塊。今年至今，科技板塊上漲了 9.2%，遠遠優於市場整體 1.8% 的漲幅。

但 Colas 指出，這個簡單策略背後隱含着一個大問題，即自 2 月份市場動盪以來，科技板塊和標普 500 指數的相關性已經達到了 + 0.95，科技股強勁的基本面對指數起到了很大的支撐作用，然而從投資組合多元化的角度來看，這並不是一件好事。

相比之下，大盤能源板塊與標普指數的相關性相對較低，過去兩個月均低於行業平均水平，因此尋求低相關性資產的資金已經湧入該板塊。

Colas 表示，相關性某種程度決定了資產市場的功能。在充滿風險和不確定性的環境中管理資產，市場需要提供波動方向不同的各類資產，選擇越多，對投資者和社會的繁榮越有益處。

然而，自 2008 年以來，無論是美股市場還是全球資本市場，在這一方面的表現都不太好。從 2009 年到 2016 年間，標普 500 指數的行業相關性一直保持高位，而其他發達國家和新興經濟體股市與美股的相關性也處於高位。只有在 2016 年美國大選期間，相關性出現了短暫的下跌。

回到當下的情況來，截至周五美股收盤：

美股行業相關性仍高於 2017 年的水平：過去 30 天裡，標普平均行業與市場整體的相關性為 0.75，而 2017 年全年這一數值為 0.55。

其他發達市場和新興市場與美股的相關性也處於高位：上個月，美股與 MSCI EAFE 發達市場指數的相關性為 0.83，僅略低於過去 3 個月裡 0.92-0.95 的水平。MSCI 新興市場指數與標普 500 指數的相關性為 0.80，略低於過去 3 個月裡 0.88-0.91 的水平。

Colas 認為，目前，比起最近有所下降的恐慌指數 VIX，市場相關性更能反映投資者的不確定性水平：

在市場波動時期，相關性通常會上升，但與 VIX 指數不同的是，相關性不會在市場歸於平靜後馬上下降。消除相關性往往需要更長的時間，因為它更多反映了市場對長期宏觀因素的不確定性，比如聯準會利率政策、地緣政治問題、金融穩定和長期利率。而 VIX 通常反映的是未來 30 天的預期波動性。

因此，Colas 提醒到，雖然 VIX 已經回到 13，一切看起來都那麼正常，但不要陷入這種虛假的安全感。依然高企的相關性意味著，即使是微小的衝擊也會迅速在股市里傳導。

Colas 指出，當前市場最大的兩個擔憂分別是不斷上漲的油價和上升的長期利率，由於金融和能源板塊目前呈現出與市場較低的相關性，配置這些板塊可能會是一個比較好的對沖方式。