看好美股繼續漲 投資專家：我們處於「新牛市」的開端

根據 CNBC 報導，Hennion & Walsh 資產管理公司首席投資長 Kevin Mahn 表示，他看好美股繼續走高，「我們正處於『新牛市』的開端」。

報導稱，第 1 季美國上市公司稅後純益成長逾 20%，薪資增幅超過 2.6%，失業率則降至 2000 年以來新低。

Mahn 強調，「我們正處於『新牛市』的開端」；他解釋，「新牛市」是由經濟成長與企業獲利推動，與之前由低利率驅動的牛市，有所不同。

週三美股收高，標普 500 指數收漲 1%，道瓊工業指數收漲 0.8%，那斯達克綜合指數收漲 1%。

在此同時，10 年期美債殖利率升破 3% 心理關卡。

對於美國聯準會 (Fed) 採取漸進式升息一事，Mahn 並不擔心，「升息代表經濟狀況健康、良好。」

不過，Mahn 認為，債市的表現，令他有些不安。

美國公債殖利率曲線扁平化，令許多投資人擔心，經濟恐陷入衰退。

就過去經驗來看，長短期利差縮小，是經濟衰退的前兆，一旦兩者開始靠攏，部分投資人就開始做最壞打算。

台北時間週四晚間 6 點 13 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指小漲 4 點 (0.02%)，標普 500 期指上漲 0.10%，那斯達克期指上漲 0.14%。