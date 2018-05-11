廣達本季維持淡季格局 毛利率因匯率趨穩與產品組合因素 可望回升

廣達 (2382) 致力非 PC 業務的發展，首季 PC 業績占比下滑到 5 成左右，非筆電業務持續提升。據悉本季筆電出貨約持平上季，在部分高單價產品週期結束之下，整體營收可能略低於首季，不過毛利率則因產品組合與匯率趨穩之下回升可期。此外，全球伺服器市場因雲端與 AI 人工智慧應用的出現而日漸擴大，廣達看好雲端伺服器業務維持雙位數成長的軌跡，但因競爭轉趨激烈，加上高單價產品占比增加，毛利率趨勢緩下。目前廣達在雲端伺服器領域維持龍頭地位，資料中心占伺服器業務比重超過八成。



科技產業上半年屬傳統淡季，廣達營運成長動能主要落在下半年，包括蘋果 (Apple) 新款 Macbook 與非蘋筆電的出貨以及穿戴裝置、伺服器都將從第三季逐季成長。而廣達首季雙率下探低點，主要仍是受到匯率環境的影響，因此，第二季至今新台幣處於走貶態勢，即將扣關 30 元大關，一般認為對包括廣達在內的出口產業有利，廣達第二季獲利是否回升，還要看整體營收是否能維持首季以上的表現，筆電出貨目前評估將持穩上季，但高單價產品占比預估下降，對營收的表現有壓抑的作用，端看伺服器是否可以補上。