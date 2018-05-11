〈中華電不延499〉鄭優稱老客戶最珍貴 但以百貨公司打折為例不補償

中華電 (2412-TW) 限時 7 天的 499 吃到飽方案進入第 3 天，人潮還是塞爆各門市，且引發不少老客戶抱怨甚至要求補償，董事長鄭優今 (11) 日強調，老客戶絕對最珍貴，對老客戶絕對不會漠視，但是他以百貨公司打折為例表示不補償。他說，短期的促銷案是給消費者的小確幸，以後將會視市場情況不定期推出，也許下一個方案會更優惠。

鄭優今日率領總經理謝繼茂、行動分公司總經理陳明仕等高階主管針對 499 方案對外提出說明，針對老客戶的不滿及抱怨，他表示，499 吃到飽是短期性促銷，有相當多老客戶會根據合約，看看是否有解約金的問題再決定是否申辦。

鄭優表示，消費者都精打細算，會去比較決定要不要解約重新申辦，老客戶並不是沒有其他選擇。

對於老客戶的不滿要求求償，鄭優比喻，這就好比百貨公司舉辦優惠打折促銷，是一個小確幸，在特別日子有優惠，難道百貨公司周年慶，產品降價打八折後，先買的消費者能要求退費或要求打八折嗎？

鄭優強調，不是刻意不顧老客戶權益，而是在自由經濟下，如果只考慮老客戶立場而不辦促銷，新客戶就沒有小確幸的機會，因此，499 方案是讓顧客有選擇的機會，如果此方案是連老客戶解約也不准的話，才是讓老客戶有被剝奪感。

鄭優說，在這樣的考量下，講求自由經濟下，都是短期性的促案，下次也許會有更優惠方案，中華電會在不同的時間不定期推出不同的促銷方案。

此外，針對員工超時工作引來勞檢的問題，鄭優強調，相當感謝員工的辛勞，中華電向來守法，這次突然有大量客戶湧入，昨天發現就設法改善，一方面感謝同仁相忍為公司，一方面也跟工會溝通說明，每個單位主管都到現場加油打氣。

他表示，同仁體念公司立場，總不能把客人放著就下班，員工不會有這種態度，兒公司對同仁吃飯及休息問題會盡最大努力照顧，下班會安排交通車，這些都是本來就要做的，對同仁照顧會不遺餘力。