輝達進軍PC市場 押注AI不再完全依賴雲端
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周一在台北 GTC 大會上發表用於 Windows 筆電的 RTX Spark 晶片。這款超級晶片結合 Grace CPU 與 Blackwell GPU，預計今年秋季率先搭載於華碩、戴爾、惠普及微軟等品牌推出的高階筆電。
搭載 RTX Spark 的旗艦機型，預料將直接與高階 MacBook Pro 與最頂級的 Windows 筆電看齊。換句話說，不要期待它們會成為大量銷售的大眾機型。
輝達表示，未來也將推出效能較低、價格更親民的 RTX Spark 晶片版本，但目前尚未公布詳細資訊。
為何跨足筆電市場？答案依然是 AI。根據 Gartner 資深研究總監兼分析師 Ranjit Atwal，這款可配置高達 128GB 記憶體的晶片，其實描繪了未來筆電發展的方向。
Atwal 表示，「輝達目前推向市場的 PC，本質上就像是一匹特洛伊木馬，代表他們認為未來市場最終將走向的方向。」
他進一步指出，「目前 AI 主要運作於雲端，但成本正變得越來越高。未來 AI 將逐漸轉移到地端 (on-premise)，也會進一步下放到個人電腦。RTX Spark 正是在展示未來這類 PC 應該具備的樣貌。」
未來 AI 的運作模式，可能會由雲端與地端裝置共同分擔。這意味著部分模型、聊天機器人與 AI 代理工作將直接在筆電上執行。但這並不代表你能把整個 ChatGPT 都搬到自己的戴爾筆電上運行。相反地，部分較小型的 AI 任務將在本機完成，而更複雜的大型運算仍會留在雲端處理。
AMD、英特爾與高通近年來都將這種「雲端＋地端」混合運算模式作為新一代處理器的重要賣點。如今，身為資料中心 AI 晶片霸主的輝達也正式加入這場競爭。
與 AMD 或英特爾採用的 x86 架構不同，輝達的 CPU 採用 ARM 的晶片架構。這通常會是一個問題，因為應用程式往往是針對 x86 或 Arm 其中一種架構開發。
但輝達表示，公司一直與微軟密切合作，確保應用程式能直接支援 Arm 架構，或透過轉譯技術順利執行。同樣採用 Arm 架構的高通，也已投入大量資源推動 Windows on Arm 生態系發展。
儘管輝達來勢洶洶，但市場短期內不太可能洗牌。英特爾與 AMD 長期主導 PC 處理器市場，並持續推出更強大的新產品來鞏固市占。
至於輝達 RTX Spark 晶片究竟能否撼動兩大 PC 處理器巨頭的地位，市場最快將在今年秋季見分曉。
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