鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 06:34

《Yahoo Finance》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周一在台北 GTC 大會上發表用於 Windows 筆電的 RTX Spark 晶片。這款超級晶片結合 Grace CPU 與 Blackwell GPU，預計今年秋季率先搭載於華碩、戴爾、惠普及微軟等品牌推出的高階筆電。

輝達進軍PC市場，押注AI不再完全依賴雲端(圖：Shutterstock)

搭載 RTX Spark 的旗艦機型，預料將直接與高階 MacBook Pro 與最頂級的 Windows 筆電看齊。換句話說，不要期待它們會成為大量銷售的大眾機型。

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輝達表示，未來也將推出效能較低、價格更親民的 RTX Spark 晶片版本，但目前尚未公布詳細資訊。

為何跨足筆電市場？答案依然是 AI。根據 Gartner 資深研究總監兼分析師 Ranjit Atwal，這款可配置高達 128GB 記憶體的晶片，其實描繪了未來筆電發展的方向。

Atwal 表示，「輝達目前推向市場的 PC，本質上就像是一匹特洛伊木馬，代表他們認為未來市場最終將走向的方向。」

他進一步指出，「目前 AI 主要運作於雲端，但成本正變得越來越高。未來 AI 將逐漸轉移到地端 (on-premise)，也會進一步下放到個人電腦。RTX Spark 正是在展示未來這類 PC 應該具備的樣貌。」

未來 AI 的運作模式，可能會由雲端與地端裝置共同分擔。這意味著部分模型、聊天機器人與 AI 代理工作將直接在筆電上執行。但這並不代表你能把整個 ChatGPT 都搬到自己的戴爾筆電上運行。相反地，部分較小型的 AI 任務將在本機完成，而更複雜的大型運算仍會留在雲端處理。

AMD、英特爾與高通近年來都將這種「雲端＋地端」混合運算模式作為新一代處理器的重要賣點。如今，身為資料中心 AI 晶片霸主的輝達也正式加入這場競爭。

與 AMD 或英特爾採用的 x86 架構不同，輝達的 CPU 採用 ARM 的晶片架構。這通常會是一個問題，因為應用程式往往是針對 x86 或 Arm 其中一種架構開發。

但輝達表示，公司一直與微軟密切合作，確保應用程式能直接支援 Arm 架構，或透過轉譯技術順利執行。同樣採用 Arm 架構的高通，也已投入大量資源推動 Windows on Arm 生態系發展。

儘管輝達來勢洶洶，但市場短期內不太可能洗牌。英特爾與 AMD 長期主導 PC 處理器市場，並持續推出更強大的新產品來鞏固市占。