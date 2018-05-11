IoT、汽車電子等產品出貨暢旺 大聯大4月營收年增12.5%

IC 通路大聯大 (3702)4 月單月合併營收 465.5 億元，相較去年同期 413.7 億元，年成長 12.5%。公司表示，業績優於預期，主要是受惠 3C、物聯網 (IoT)、汽車電子及雲端相關產品出貨暢望帶動銷售成長。大聯大累計今年前 4 月合併營收 1,699.6 億元，相較去年同期 1,604.7 億元，年成長 5.9%，若以美金計算，則年成長 11.6%。其中，該公司第一季在汽車電子、傳統 3C 產品、物聯網以及雲端相關產品應用出貨暢旺帶動下，單季合併營收、營業淨利以及稅後純益也都優於預期，稅後淨利更攀上歷史次高，每股盈餘 1.04 元。



展望未來，大聯大預期第二季營收將有 1,270 億元至 1,400 億元，並指今年也將是數位轉型的一年，下半年更將積極推動。



另外，文曄 (3036) 也公布 4 月自結合併營收 167.7 億元，較 3 月合併營收減少約 5.5%，較去年同期則增加約 29.2%。今年累計前四月合併營收約 664 億元，與去年同期相較成長約 29.3%。