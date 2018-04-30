華碩、廣達、台灣大組「台灣人工智慧A Team」 首戰獲國網中心標案

搶攻 AI 商機，台廠大團結！華碩 (2357)、廣達(2382) 以及台灣大 (3045) 結盟組成「台灣人工智慧 A Team」，成軍後首戰告捷！週一 (30 日) 三方共同宣布取得國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統建置案」，將協助建置新一代的 AI 計算主機，並建立產官學研共用具延展性的 AI 雲端大資料計算平台，建置總金額近 11 億新台幣，預計今年第四季建置完成。本次合作為三家總營收約達 1.6 兆的國內領導企業首度結盟，不但為從終端設備生產製造、網路建置到科技應用服務規劃的產業上中下游垂直整合，更是資通訊軟硬體大廠、電信與金融領域的跨集團產業合作，由華碩負責雲端伺服器、雲端服務平台與 AI 應用整合服務，台灣大負責機房建置、資安與維運，廣達則負責 AI/HPC 運算以及資料儲存平台。



「台灣人工智慧 A Team」的組成呼應國家 AI 發展戰略，匯集台頂尖伺服器、雲端、網路與 AI 自有技術與產業布局、整合能力，率先投入國內 AI 產業發展與推動，提供國際級 AI 雲端整體解決方案，並藉由三大產業龍頭結盟，引領業界在 AI 應用的經驗交流與火花碰撞，強化台灣 AI 解決方案的國際競爭力，於 5G 世代、AI 和大數據等產業應用創造關鍵價值，無論於商業應用或智慧產業基礎建設，皆能成為國家、產業界發展 AI 的緊密戰略夥伴。



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