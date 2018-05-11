強勢美元壓倒新興市場？資產配置重要性增

今年來美元的相對強勢讓不少新興國家貨幣出現近年較大的貶幅，其中阿根廷披索及土耳其里拉兌美元貶值幅度更都超過 10%，投資人也開始擔心是否會有新一輪的金融危機。但仔細觀察，目前新興市場中僅阿根廷狀況最差，在全球經濟成長加速且央行開始升息，建議投資人調整股債比例，增加股票型基金配置並減少債券型基金比重，債券型基金中也可納入高評等債券基金，以緩衝股票型基金的高波動。

鉅亨基金交易平台指出，美國升息、美元走強、新興市場匯率轉弱，今年來 24 個主要新興國家貨幣兌美元都出現程度不一的貶值，市場開始擔憂匯率貶值與資金外逃，會再度引起新一輪的金融危機。從新興市場各國短期美元債務佔外匯儲備比重來看，有 7 個國家近一年到期美元計價債券佔外匯儲備比重皆超過 35%，且除了斯里蘭卡外，其他國家近期經常帳餘額都是負值，若美元成本升高，這些國家都面臨債券大規模違約及貨幣貶值的風險。

鉅亨基金交易平台針對新興市場投資表示，儘管某些新興市場國家看似風險甚高，但較高的 6 國佔新興市場債券投資比重僅約 13%，其他新興市場債券主要持有國家的違約風險仍低，新興市場債券基金投資人不需太過緊張，仍需視各基金個別投資狀況來調整持有比重。目前，升息與美元計價短期債券比重過高是新興市場匯率走弱的原因，從衡量投資人情緒的花旗風險情緒指數自去年 7 月以來不斷升高，及美元指數年增率也瞬間擺脫下降趨勢來看，避險情緒升高才是近期美元轉強的主因。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，中美貿易戰、中東地緣政治風險、美俄關係惡化，都是投資人避險情緒上升的原因。雖然此輪美元指數於 2015 年 3 月觸頂，但這一輪美元升值程度遠超越過去，目前美元累積貶幅明顯不足，待投資人避險情緒下滑後，美元指數重回弱勢並緩慢貶值機率較高。在布局上，鑑於目前全球經濟強勁，建議投資人增加股票基金比重、減少債券基金配置，或增加高評級債券基金降低資產配置波動。