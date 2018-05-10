美國重啟伊朗制裁，能源基金衝鋒？

美國總統川普週二對伊朗提出系列指控，包括追求核武，支持恐怖主義，並謀殺美國人。他說，目前的這項協定，允許伊朗持續提煉濃縮鈾，並沒有限制其他行為。「美國將退出伊朗核子協定，」川普說。他將簽署一份備忘錄，開始對伊朗政權再度進行制裁。他說，這將是最高度的制裁，那些協助伊朗的國家，也將遭到制裁。 新聞來源: 鉅亨網 2018-5-8

5 月 8 日川普宣佈美國退出伊朗核協議，並對伊朗啟動最高等級的經濟制裁，此舉不僅增添中東政局的不確定性，更為已經趨於供需平衡的原油市場投下一枚震撼彈，鉅亨基金交易平台認為，由於伊朗為主要石油輸出國，此次美國重啟制裁，確實增加市場對於原油供給的擔憂，並進一步推升國際油價，但油價真能繼續突破天際嗎？

1. 什麼是伊朗核協議？

伊朗核協議的正式名稱為聯合全面計畫 (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA)，於 2015 年 7 月 14 日於維也納簽訂，簽署方包含伊朗、美國、英國、德國、法國、歐盟、俄羅斯及中國大陸，目的是解除伊朗核武危機，希望藉由解除國際對伊朗的經濟制裁，換取伊朗停止發展核子武器的承諾，防止核子武器擴散。

2. 原油供給出現缺口？美國快步補上

在 OPEC 減產協議的作用下，目前全球原油供需已趨於平衡，根據彭博資料顯示，4 月份的全球石油需求為 9,931 萬桶 / 每日，供給為 9,963 萬桶 / 每日，兩者差異不大，顯示原油市場供給與需求的力道極為相近，因此，此時對供給端的任何風吹草動，皆會對國際油價造成極大的影響。

伊朗為 OPEC 第三大的原油產出國，2018 年 4 月份的每日原油產量約為 375 萬桶，每日出口量為 247 萬桶。伊朗先前遭遇國際制裁時，原油出口量從 2011 年的每日 256 萬桶降至 2014 年的每日 108 萬桶。近 150 桶的降幅看似可怕，但根據美國能源部預估，未來一年美國原油產量將較目前增加 190 萬桶，足以沖銷伊朗遭制裁的衝擊，加上沙烏地阿拉伯及俄羅斯都有因減產協議的閒置產能，全球原油供給端問題不大。

美國原油生產量激增

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/9。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 油價高於成本，能源、俄羅斯仍受益

儘管油價繼續上漲機率較低，但目前油價都遠遠高於能源公司成本（美國前三大原油產區 Permian Basin、Eagle Ford 及 Bakken 的平均產油成本分別為每桶 39 美元、44 美元及 42 美元），只要油價維持過去每桶 60-70 美元區間，美國能源廠商就可持續獲利。根據彭博資料顯示 (見上圖)，分析師預估能源類股未來 12 個月 EPS 成長率為 35.2%，居所有產業之冠。

俄羅斯為世界第三大原油產出國，且整體股市約 5 成是能源產業 (股市使用俄羅斯 RTS 指數)。當油價維持高檔，且俄羅斯有機會填補伊朗留下來的生產缺口時，佈局俄羅斯股市也是一個好選擇。

鉅亨投資策略

分批佈局能源、俄羅斯基金

投資人擔憂制裁對全球原油供需帶來的影響，但我們建議中性看待；油價短線受消息面激勵大漲後，仍可能衝高回落，建議投資人可趁油價拉回整理時，瞄準能源或是俄羅斯基金分批佈局。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達俄羅斯股票基金 C(美元)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>>NN(L) 能源基金 X 股 (美元)

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