〈馬國變天〉擔憂馬股波動投資人 短線可轉向兩大防禦性類股

馬來西亞國會選舉由前總理馬哈迪 (Mahathir) 所帶領的反對黨派希望聯盟 (PH) 與沙巴盟友勝選，馬來西亞迎來 61 年來首次政黨輪替，市場對於政策延續性和政治不確定性感到擔憂，引發馬來西亞指數股票型基金一度重挫逾 9%，若投資人擔憂馬股短線波動較大，投資布局上，建議可轉向公用事業、電信等較具防禦性的類股。

野村新馬基金經理人紀晶心表示，在選舉前，反對黨希望聯盟承諾將廢除消費稅 (GST) 與能源補貼改革等，未來仍需觀察新政府所推出較明確的方向或政策，市場將對未來馬來西亞經濟發展較有信心。

其次，長期角度來看，過往執政黨多強調其與中國關係緊密、與一帶一路 (OBOR) 合作等政績，許多弊病常為反對黨所抨擊，目前馬來西亞如何經營與中國關係，以及使馬國經濟持續與整體區域發展共榮，是投資人關注的焦點。

今年來馬股表現在東南亞市場中居前，一方面選前內資法人撐盤，其次外資回流與油價回穩等因素也嘉惠股市表現，在國會選舉首次政黨輪替之後，短線政治面的不確定性可能使馬股陷入震盪。

不過，紀晶心指出，執政黨領袖馬哈迪曾執政 22 年，退休後也仍活躍於政壇，其對政治事務嫻熟、經驗亦相當豐富，因此政權可望順利移交，且不排除在政黨輪替後，中期政治清明度增加或吸引較多外資進駐的可能性。

在操作策略方面，紀晶心認為，短線馬股波動較大，建議投資人可轉進公用事業與電信等較具防禦性的類股，此外，若馬幣偏弱，出口如科技、橡膠族群等也有機會，投資人也可篩選價值面具吸引力的個股進行布局。